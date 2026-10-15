iM에셋자산운용, 롱숏 전략 공모펀드 16일 출시

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분산투자로 시장 변동성 대응…유안타증권서 가입 가능

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = iM에셋자산운용이 주식시장 방향에 대한 의존도를 낮추고 기업 간 가치 차이에서 수익 기회를 찾는 롱숏 전략 공모펀드를 선보인다.

여러 사모펀드에 분산투자해 시장 변동성에 대응하고 장기 포트폴리오의 새로운 투자 대안을 제시한다는 구상이다.

iM에셋자산운용은 오는 16일 'iM에셋 히어로 롱숏 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형)'을 출시한다고 15일 밝혔다.

이 상품은 여러 롱숏 전략 사모펀드에 분산투자하는 공모형 재간접펀드로 유안타증권을 통해 가입할 수 있다.

iM에셋자산운용이 오는 16일 'iM에셋 히어로 롱숏 포커스 증권투자신탁(사모투자재간접형)'을 출시한다. [이미지=iM에셋자산운용]

롱숏 전략은 상대적으로 주가 상승 가능성이 높은 기업을 매수(Long)하고 주가 하락이 예상되는 종목을 매도(Short)하는 투자 방식이다. 시장 전체의 상승 여부보다 개별 기업의 실적과 기업가치 차이에 주목해 수익을 추구한다.

일반적인 주식형 펀드가 주가 상승에 따른 수익을 추구하는 것과 달리 롱숏 전략은 시장 하락 국면에서도 종목 간 상대적인 성과 차이를 활용해 수익 기회를 모색할 수 있다.

다만 롱숏 전략이 시장 위험을 완전히 제거하는 것은 아니다. 매수 종목의 주가가 하락하거나 매도 종목의 주가가 상승하면 손실이 발생할 수 있다. 특히 공매도 손실과 레버리지 활용에 따른 위험도 고려해야 한다.

이번 상품은 투자위험등급 1등급인 '매우 높은 위험' 상품으로 분류된다. 여러 사모펀드에 투자하는 구조인 만큼 기초 펀드의 유동성 위험에 노출될 수 있으며 운용 성과에 따라 원금 손실도 발생할 수 있다.

iM에셋자산운용은 편입 대상 사모펀드를 선정하면서 과거 수익률뿐 아니라 운용철학과 전략의 일관성, 시장 상황별 대응 능력 등을 종합적으로 평가했다.

특히 최대낙폭(MDD)과 수익률 변동성, 시장지수와의 상관관계 등을 분석해 위험 대비 성과를 점검했다. 운용인력의 전문성과 포지션·레버리지 관리 능력, 유동성, 투자자산 평가의 투명성, 내부통제 체계 등에 대한 실사도 진행했다.

상품 출시 이후에는 순시장노출과 위험지표를 지속적으로 점검할 계획이다. 시장 상황과 운용 성과에 따라 편입 펀드와 투자 비중도 탄력적으로 조정한다.

기초 사모펀드에서 발생할 수 있는 성과보수를 공모펀드 기준가격에 매일 반영하는 체계도 마련했다. 기준가격 산정의 정확성을 높이고 투자자 간 형평성을 확보하기 위한 조치다.

김현민 iM에셋자산운용 투자솔루션팀 이사는 "많은 투자자가 포트폴리오의 중심에 MMF나 단기채 등 상대적으로 가격 변동이 작은 자산을 두고 투자 경험과 위험감내 수준에 따라 하이일드 채권이나 주식 등으로 투자 범위를 넓혀간다"며 "롱숏 전략은 시장 방향에 대한 의존도를 낮추고 기업 간 가치 차이에서 기회를 찾는다는 점에서 일정 수준의 위험을 감내할 수 있는 투자자에게 또 하나의 코어 전략 후보가 될 수 있다"고 설명했다.

이어 "코어의 의미는 무조건 안전하다는 것이 아니라 투자목적에 맞춰 장기간 유지할 수 있는 중심 전략이라는 데 있다"며 "이번 상품은 여러 롱숏 운용전략을 선별하고 지속적으로 점검하는 방식으로 투자자에게 시장 예측 이외의 선택지를 제공하고자 한다"고 말했다.

plum@newspim.com