크래프톤 배틀그라운드, 벤틀리와 협업...차량 스킨 3종 출시

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤은 15일 배틀그라운드 43.2 업데이트를 진행했다
- 벤틀리 대표 차량 기반 스페셜 탈 것 스킨 3종을 출시했다
- 신규 협동형 PvE 모드와 이용자 제작 콘텐츠 수상작을 추가했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
4인 협동 PvE 모드 추가...이용자 창작 콘텐츠도 확대
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 크래프톤은 '펍지(PUBG): 배틀그라운드'의 43.2 업데이트를 통해 럭셔리 자동차 브랜드 벤틀리(Bentley)와의 협업 콘텐츠를 선보였다고 15일 밝혔다.
이번 협업에서는 벤틀리의 대표 차량을 기반으로 한 스페셜 탈 것 스킨 3종을 출시했다. '플라잉 스퍼 뮬리너(럭셔리)' 세단과 '플라잉 스퍼 뮬리너' 세단, '컨티넨탈 GTC 뮬리너' 스포츠카로 구성된다.
각 차량에는 전용 주행·시동·경적 소리와 파노라마 선루프, 접이식 소프트톱 등 실제 모델의 특징을 반영했다. 이용자는 전용 커스터마이즈 아이템을 통해 차량 외관과 도색, 내장, 번호판 등을 변경할 수 있다.
협업을 기념한 '제작소 패스: 벤틀리'와 이벤트도 마련했다. 차량 스킨 장착 미션을 완료하면 전용 커스텀 로비 스킨 '대서재'를 획득할 수 있다. 협업 트레일러에는 글로벌 비트박스 크루 '비트펠라하우스'와 함께 제작한 음원을 활용했다.
아케이드에는 신규 협동형 이용자 대 환경(PvE) 모드인 'SLB: 새벽을 깨우는 자들'을 추가했다. 펍지 스튜디오와 글로벌 게임 개발사 피플캔플라이가 공동 개발한 콘텐츠로, 최대 4명의 이용자가 팀을 이뤄 론도 전역에서 몰려드는 적을 상대하며 미션을 수행하는 방식이다.
이용자는 재료를 수집해 무기와 아이템, 설치물을 제작하고 발전기와 캐패시터를 가동해 탈출해야 한다. 해당 모드는 PC에서 11월 4일까지, 콘솔에서는 10월 22일부터 11월 12일까지 이용할 수 있다.
이용자 창작 모드 공간인 'PUBG: 플레이그라운즈'에는 커스포지(CurseForge)와 공동 진행한 글로벌 이용자 제작 콘텐츠(UGC) 콘테스트 수상작을 추가한다. 수상작은 이달부터 12월까지 순차적으로 공개된다.
이 밖에도 콘솔 컨트롤러 조작 체계와 사용자 지정 매치 편의성, 보급고 이용 경험 등을 개선하고 신규 서바이버 패스 '빌런즈'를 출시했다.
flurry327@newspim.com