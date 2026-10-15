올여름 풍수해 사망 25명→1명·재산피해 89% 감소…선제 대피 효과

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

행안부, 여름철 자연재난 대책기간 운영 결과 발표

재산피해 1조1307억→1209억원

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 올해 여름철 풍수해로 인한 인명피해가 지난해 25명에서 1명으로 96% 감소한 것으로 나타났다. 재산피해도 1조1307억원에서 1209억원으로 89.3% 줄었다.

정부는 산사태 등 위험 상황에 대한 정량적 대피 기준을 처음 도입하고 읍·면·동장에게 주민대피명령 권한을 부여하는 등 선제적 대피체계를 강화한 점을 주요 대응 성과로 꼽았다.

행정안전부는 지난 5월 15일부터 10월 15일까지 '2026년 여름철 자연재난 대책기간'을 운영한 결과, 풍수해 인명피해가 잠정 집계 1명으로 전년 대비 96% 감소했다고 15일 밝혔다.

[자료=행안부]

올해 풍수해 인명피해는 8월 17일 경남 거제에서 사면 붕괴에 따른 토석류에 매몰된 1명으로, 인명피해가 없었던 2015년 이후 가장 적은 수준이다.

재산피해는 총 1209억원으로 집계됐다. 공공시설 피해가 927억원, 사유시설 피해가 282억원이다. 지난해 재산피해 1조1307억원과 비교하면 89.3% 감소했다.

올여름 전국 강수량은 평년보다 적었지만 특정 지역에 짧은 시간 동안 폭우가 집중되는 극한 호우가 잇따랐다.

특히 8월 17일 경남 거제에서는 일 최다강수량 654.3㎜를 기록해 역대 3위에 올랐다. 같은 날 1시간 최다강수량은 124.5㎜로 역대 4위를 기록했다.

행안부는 이번 대책기간 동안 산사태와 하천재해, 지하공간 침수 등 3대 인명피해 유형을 중점 관리했다. 위험 징후가 발견되면 주민을 우선 대피시키는 현장 중심 대응체계를 운영했다.

가장 큰 변화는 정량적 대피 기준을 처음 도입한 점이다.

기존에는 현장 상황에 대한 정성적 판단을 중심으로 통제와 대피 여부를 결정했지만, 올해부터는 강수량 등 객관적인 수치를 활용해 신속하게 대피를 결정할 수 있도록 했다.

산사태의 경우 누적 강수량이 300㎜ 이상이면서 1시간 강수량이 50㎜ 이상이면 즉시 대피하도록 기준을 마련했다.

또 읍·면·동장에게 주민대피명령 권한을 부여해 현장에서 위험 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 했다.

실제로 부산 서구에서는 다가구주택 하부 축대에서 균열이 발견되자 주민을 사전에 대피시켰다. 이후 축대가 붕괴했지만 인명피해는 발생하지 않았다.

경기 오산시에서도 지난 7월 9일 오산천 수위가 급격히 상승하자 신장2동장 주도로 인근 반지하주택 주민들을 경로당으로 조기 대피시켰다.

고령자와 장애인 등 재난 상황에서 스스로 대피하기 어려운 안전취약계층에 대한 지원도 확대했다.

주민대피지원단을 전국 모든 시·군·구로 확대하고 구성 인원을 지난해보다 30% 증가한 9만7641명으로 늘렸다.

자력 대피가 어려운 우선대피대상자도 전년 대비 114.8% 증가한 2만6189명을 발굴해 지원체계를 구축했다.

재해위험시설에 대한 사전 점검도 강화했다.

행안부는 대책기간 동안 전국 빗물받이 424만개소, 산사태취약지역 3만4072개소, 지하차도 1097개소 등 주요 위험시설을 대상으로 평균 2회 이상 집중 점검을 실시했다.

지하차도 진입차단시설은 의무 설치 대상 564개소 가운데 520개소에 설치를 완료해 설치율 92.2%를 기록했다.

맨홀 추락방지시설은 19만8000개소(78.6%), 침수 우려 반지하주택의 침수방지시설은 2만4689가구(70.4%)에 구축했다.

극한 호우 상황에서 주민들에게 위험 정보를 신속하게 전달하기 위한 경보체계도 확대했다.

올해 처음 도입한 '재난성호우 긴급재난문자'는 재난 수준의 강우가 관측되면 읍·면·동 단위로 자동 발송되는 방식이다.

1시간 강수량이 85㎜ 이상이면서 15분 강수량이 25㎜ 이상이거나, 1시간 강수량이 100㎜ 이상일 때 발송된다.

지난 7월 17일 대구 수성구를 시작으로 대책기간 동안 총 11회 발송됐다.

8월 17일 경남 거제시 일운면 일대에서는 주민대피를 위해 민방위 사이렌을 처음 활용했다.

기존 재난문자와 재난방송, 예·경보시설에 민방위 사이렌까지 더해 주민들에게 위험 정보를 전달하는 수단을 다양화했다.

행안부는 기후변화로 극한 호우의 예측이 어려워지는 상황에 대비해 이번 대책기간의 미흡한 사항을 분석하고 위험지역 관리와 취약계층 보호를 중심으로 재난대응 체계를 보완할 방침이다.

윤호중 행안부 장관은 "올여름 기록적인 극한 호우에도 중앙정부와 지방정부가 긴밀히 협력하고, 위험 요인을 사전에 찾아 주민을 한발 앞서 대피시키는 현장 중심 대응으로 인명피해를 크게 줄일 수 있었다"고 말했다.

이어 "앞으로도 재난에 취약한 곳부터 세심하게 살피고, 위험을 먼저 찾아 대응하는 예방 중심의 재난관리로 국민 생명을 지키는 정부로 거듭나기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com