군포시, 한전·소방서 등 유관기관과 '수리산 산불 예방' 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 군포시는 14일 4개 기관과 수리산 산불 예방 협약을 체결했다
- 4개 기관은 산불 초기 진화와 전력설비 안전관리에 협력하기로 했다
- 한전은 사업비 1000만원을 기탁해 진화시설 확충을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 지난 14일 시청에서 한국전력 경기본부, 군포소방서, 경기사회복지공동모금회와 '수리산 산불 예방 및 전력설비 안전관리 등 상호협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 15일 밝혔다.
시에 따르면 이번 협약은 시민들의 주요 휴식 공간인 수리산의 산불 재난을 예방하고 화재 발생 시 유관기관 간 인프라와 자원을 연계해 신속한 초기 대응 체계를 구축코자 마련됐다.
협약에 따라 4개 기관은 ▲산불 취약지역 초기 진화시설 구축 ▲전력설비 주변 위해요인 사전 제거 ▲산림화재 대응을 위한 기술 및 행정 지원 ▲기부금 배분 및 관리 등에 다각적으로 협력하기로 뜻을 모았다.
실질적인 사업 추진을 위해 한국전력은 사회공헌활동 우수 아이디어 선정 사업비 1000만 원을 경기사회복지공동모금회에 지정 기탁한다. 군포시와 유관기관들은 이를 바탕으로 수리산 내 산불 취약지를 지정해 자동확산소화기 등 진화 설비를 확충하고 시민 대상 산불 예방 홍보 활동을 공동 추진할 예정이다.
한대희 군포시장은 "소중한 산림자원인 수리산은 화재 발생 후 대응보다 사전 예방이 무엇보다 중요하다"며 "이번 협약을 통해 각 기관의 전문성을 결합해 촘촘한 산불 대응망을 구축하고 시민 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.
시는 앞으로도 관계 기관과의 공조를 강화해 수리산 산불 예방 활동을 지속하고 시민이 안심하고 이용할 수 있는 산림 환경을 지속적으로 조성해 나갈 방침이다.
1141world@newspim.com