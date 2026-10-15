중기중앙회, 대·중소 상생형 AX 선도모델 구축 개시

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중소기업중앙회는 15일 여의도 중기중앙회 상생룸에서 '대·중소 상생형 AX 선도모델'구축사업 킥오프 행사를 개최했다고 밝혔다.
이번 구축사업은 대·중견기업의 제조혁신 역량을 바탕으로 중소기업 인공지능(AI)전환을 지원하는 상생협력사업으로, 중소벤처기업부와 주관 대·중견기업이 과제당 최대 18억원(총 사업비의 60%)을 지원한다.
킥오프 행사는 중기중앙회가 중소벤처기업부, LG CNS․메가존․삼성전자와 함께 총사업비 약 178억원 규모 7개 과제의 본격적인 사업 착수를 알리고 성공적인 사업 완수 의지를 다지는 자리로 마련됐다.
양찬회 중기중앙회 전무는 "이제 중소기업의 AX를 필수 생산요소 중 하나로 인식하고 확산해 나가야 한다"며 "대기업이 오랜 기간 축적해 온 제조 혁신 노하우와 전문 공급기업의 IT 기술력을 결합한 상생협력 방식으로 중소 제조 현장의 AX가 성공적으로 이뤄질 수 있도록 현장 가까이에서 함께 지원하겠다"고 밝혔다.
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