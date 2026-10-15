지그재그, 성수서 '지그재그 익스프레스' 팝업

AI 핵심 요약beta
- 지그재그가 15일 성수에서 16일부터 팝업을 연다고 밝혔다
- 대표 쇼핑몰 50곳이 6개 테마 상품과 단독 매장을 선보인다
- 방문객은 피팅존에서 상품을 입어보고 현장 구매할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 카카오스타일 커머스 플랫폼 지그재그가 16일부터 18일까지 3일간 앤더슨씨 성수에서 오프라인 팝업스토어 '지그재그 익스프레스'를 연다고 15일 밝혔다.
2023년과 2025년에 이은 세 번째 오프라인 행사로, '가장 빠르게, 가장 나답게'를 슬로건으로 내걸었다. 지그재그를 대표하는 쇼핑몰 50곳이 참여한다. 1층 큐레이션존에는 39개 쇼핑몰 상품을 데일리 캐주얼, 페미닌, 올 사이즈, 빈티지 캐주얼, 스트릿 캐주얼, 모던 시크 등 6개 테마로 선보이고, 2층에는 리얼코코, 라룸, 에드모어, 디어먼트, 모렌트 등 지그재그 단독 쇼핑몰 11곳을 모았다. 피팅존 10곳에서는 상품을 직접 입어보고 현장에서 구매할 수 있다.
카카오스타일 관계자는 "이번 팝업스토어는 온라인 쇼핑몰을 오프라인에서 직접 만나볼 수 있는 특별한 기회로, 사전 예약이 매진되는 등 고객들의 폭발적인 호응을 얻고 있다""고 말했다.
fineview@newspim.com