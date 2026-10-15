에이피알, 메디큐브 스킨부스터 중남미 공급 시작

AI 핵심 요약beta
- 에이피알은 15일 메디큐브 스킨부스터의 중남미 공급을 시작했다.
- 에이피알은 20일 칠레에서 공식 대리점 행사와 사전 출시를 진행한다.
- 에이피알은 칠레를 시작으로 일본·중동 등 공급망 확대를 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 에이피알이 메디큐브의 스킨부스터를 중남미 시장에 공급하며 글로벌 사업 영역을 넓힌다.
에이피알은 최근 중남미를 중심으로 메디큐브 스킨부스터 '에이지알'과 '에이지알 플러스 G'의 해외 공급을 시작했다고 15일 밝혔다. 오는 20일에는 칠레 산티아고에서 현지 클리닉 관계자와 의료진, 인플루언서 등 약 300명을 초청해 공식 대리점 인증서 수여식과 사전 출시 행사를 연다. 칠레 공식 출시는 11월이다. 두 제품은 연어 DNA에서 유래한 PN(폴리뉴클레오타이드) 소재 기반이다.
경기도 평택의 PN 소재 전문 생산시설 에이피알팩토리 제3캠퍼스는 환경 인허가와 품질관리 체계 구축을 거쳐 올해 7월 본격 생산에 들어갔다. 두 제품은 식약처로부터 각각 2등급 의료기기 관련 인증과 수출용 4등급 의료기기 허가를 받았다. 에이피알은 이를 바탕으로 상반기 일부 물량을 해외에 공급했고, 칠레를 시작으로 인근 주요국으로 공급망을 넓힌다. 일본과 중동 시장도 추진하며, 국내에서는 제품 개발과 인허가 절차를 진행 중이다.
에이피알 관계자는 "칠레는 중남미 내에서도 비교적 높은 1인당 소득 수준과 선진화된 소비 트렌드를 갖춘 시장으로, 중남미 프리미엄 시장 진출을 위한 전략적 거점이 될 것으로 기대한다"며 "생산 역량과 제품별 인허가 기반을 강화해 글로벌 시장 내 사업 영역을 단계적으로 넓혀 나갈 계획"이라고 밝혔다.
fineview@newspim.com