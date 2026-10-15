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[변상문의 화랑담배] 제3장 초기전투 ㊱ 개성·문산·봉일천 전투 4

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AI 핵심 요약

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  • 6월 25일 제11연대는 임진강 남안에 방어선을 구축했다.
  • 국군은 철수 병력을 구하려 임진강 철교 폭파를 늦췄다.
  • 공병대의 두 차례 폭파 시도는 실패해 철교가 남았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

변상문의 '화랑담배'는 6·25전쟁 이야기이다. 6·25전쟁 때 희생된 모든 분에게 감사드리고, 그 위대한 희생을 기리기 위해 제목을 '화랑담배'로 정했다.

임진강 철교, 끊지 못한 퇴로

1950년 6월 25일 아침, 국군 제1사단의 전선은 임진강을 향해 밀리고 있었다.

38도선에 배치되었던 제12연대와 제13연대 제3대대가 북한군과 교전하며 철수했다. 개성은 북한군에게 넘어갔고, 장단·고랑포·아곡동의 도로에는 전차와 보병이 나타났다.

제1사단은 문산리에 전술지휘소를 설치했다. 그러나 사단장과 참모들이 펼친 지도 위에는 하나로 이어진 방어선이 없었다. 전방부대와의 통신이 곳곳에서 끊겨 제12연대의 병력과 위치도, 제13연대 제3대대의 도하 여부도 정확히 확인하기 어려웠다.

병력과 화력은 부족했다. 휴가와 외출·외박으로 자리를 비운 장병들이 있었고, 일부 부대는 교육과 재편성 중이었다. 그사이 북한군의 포격은 경계진지를 흔들었고, T-34 전차는 국군의 사격을 받으면서도 남쪽으로 움직였다.
임진강 앞에서 그들을 막아야 할 부대는 사단 예비인 제11연대였다.

[AI이미지=변상문 국방국악문화진흥회 이사장]

6월 25일 08:30. 수색에 있던 제11연대에 출동명령이 내려왔다.

연대장 최경록 대령은 전날 밤 육군본부 장교구락부에서 열린 재경부대 주요 지휘관과 참모들의 연회에 참석한 뒤 아직 부대로 돌아오지 않은 상태였다. 부대에서는 군장검사가 진행되었다. 외출·외박을 나갔던 장병들이 속속 복귀하고 있었다.

북한군이 전면 남침을 개시했다는 소식에 처음에는 또 한 차례의 비상이라고 여긴 장병도 있었다. 그러나 개성이 점령되었다는 보고가 들어왔다. 북쪽에서는 포성이 들렸다. 장병들은 전투장구를 착용하고 탄약을 지급받았다.
출동 준비가 한창일 때 육군본부 참모장이 제11연대에 들렀다. 그는 장병들에게 제11연대의 명예로운 전통을 이어 달라고 격려했다.

약 30분 뒤 최경록 대령이 부대로 돌아왔다. 그는 대대장과 직할대장을 소집해 문산으로 이동하고 임진강 방어선을 형성하라는 명령을 내렸다.

11:00부터 15:00 사이, 열차가 수색과 문산을 세 차례 오갔다. 장병들은 열차에 나누어 올라 북쪽으로 향했다. 문산에 도착한 병력은 약 980명이었다.

그들은 도착하는 대로 방어지역으로 흩어졌다.

제1대대는 문산리 북서쪽 약 3.7km 지점인 마정리 일대 56고지에 주력을 배치했다. 한 개 소대는 도하 지점을 감제할 수 있는 금촌리 일대로 전진했다. 제2대대는 임진나루터 남쪽 무명고지의 방어진지를 점령했고, 제3대대는 적전리 구릉지대에서 연대예비로 대기했다. 제1사단의 전술지휘소는 문산리에서 파주리로 옮겨졌다.

며칠 동안 내린 비로 임진강의 수위는 높아져 있었다. 문산리–적성 사이에서 강의 너비는 300m에서 1,000m에 이르렀다. 강물은 빠르게 흘렀고, 양안의 저지대에는 논과 밭이 이어졌다. 중장비가 도하장비 없이 건너기는 어려운 상태였다.

임진강은 북한군의 진격을 늦출 수 있는 천연장애물이었다. 하지만 강 북쪽에는 아직 제12연대와 제13연대의 일부 병력이 남아 있었다.

철교를 끊으면 북한군의 길도 끊긴다. 동시에 아군의 퇴로도 끊긴다.

제11연대는 두 상황을 함께 지켜봐야 했다.

제1대대장은 임진강 철교의 방어태세를 강화하도록 명령했다. 제2중대장 김홍진 중위는 중대 병력을 철교 부근에 배치하고, 한 개 소대를 철교 동쪽 무명고지로 전진시켰다.

철교 북쪽에서 제12연대 장병들이 내려오고 있었다. 부대와 떨어진 낙오병, 부상병, 장비를 버리고 걸어온 병사들이 뒤섞여 다리를 향했다. 그들이 건너는 동안 북한군도 철교로 가까워졌다.

13:00 무렵, 임진강 철교 대안의 무명고지에 배치된 제2중대 제1소대가 급편방어진지를 완성했다. 진지 앞에 보이는 1번도로는 철교로 이어졌다.

도로 북쪽에서 전차가 나타났다. 그 뒤에는 북한군 기마대가 따랐다.
제1소대 장병들은 진지에 몸을 낮추고 접근 상황을 살폈다. 소총탄으로 전차를 멈출 수는 없었다. 전차는 철교 앞에서 일단 멈춰 섰다.

그사이에도 국군 철수병력은 강을 건너고 있었다.

15:00경, 제2중대 국지경계초소 앞에 북한군 기마대가 다시 나타났다. 곧 교전이 시작되었다. 이어 규모를 알 수 없는 북한군 병력이 모습을 드러냈다. 제12연대 장병들이 철교를 건너는 바로 뒤로 북한군 선두가 따라오고 있었다.

강창진 중위는 상황을 보고했다. 제12연대 낙오병을 수습하고 북한군을 저지하려면 화력지원이 필요했다. 그는 500명에서 600명가량의 제12연대 병력을 급히 편성하고 국군 포병의 지원사격을 요청했다.

강 남쪽의 국군 포병이 철교 대안의 북한군 접근로에 포탄을 떨어뜨렸다. 북한군의 움직임이 잠시 멈춘 사이, 흩어졌던 제12연대 장병들이 철교를 건넜다.

16:00에는 수도경비사령부 소속 57mm 대전차포 1개 중대, 6문이 제11연대에 배속되어 도착했다. 외출·외박과 휴가 중이던 장병 일부도 귀대하면서 연대 병력은 약 1,500명으로 늘었다.

장병들은 진지를 파고 기관총과 박격포를 배치했다. 57mm 대전차포도 전차가 접근할 길을 향해 사격 준비를 했다. 그러나 철교 북쪽에는 이미 북한군 전차가 와 있었다. 늘어난 병력으로도 제11연대는 완편 연대에 크게 미치지 못했다.

해가 기울 무렵, 북한군 제6사단 제15연대 주력이 임진강 철교 대안에 도달했다. 북한군은 제11연대 방어진지를 향해 산발적으로 포격했지만 곧바로 강을 건너지는 않았다.

남안의 장병들은 북쪽 도로와 철교를 번갈아 살폈다. 철수병력이 지나간 뒤에도 다리가 그대로 남아 있으면, 북한군 역시 그 길을 이용할 수 있었다.

경의선 철교는 평양–사리원–금천–개성–문산–서울을 잇는 교통로의 일부였다. 철교가 남으면 북한군은 병력과 물자, 차량을 남쪽으로 이동시킬 수 있었다. 제1사단은 전쟁 전부터 철교 폭파계획을 마련해 두었다.

문제는 시각이었다. 너무 일찍 폭파하면 강 북쪽의 아군이 건너지 못한다. 너무 늦으면 북한군이 철교에 접근한다.
제11연대장은 북한군이 철교 대안 가까이 왔다는 보고를 받고 사단장에게 폭파를 건의했다. 임무는 제1사단 공병대대에, 다시 공병대대 제3중대에 하달되었다.

제3중대장과 공병대원들이 철교로 향했다. 폭약을 장전하고 점화장치를 연결한 뒤 폭파지점에서 물러났다.
점화명령이 내려졌다.

장병들은 철교를 바라보았다. 그러나 폭발은 일어나지 않았다. 다리는 그대로 서 있었다.

제3중대장은 공병대원 두 명을 폭파지점으로 다시 보냈다. 두 대원은 북한군의 사격을 받으며 철교 위로 돌아가 끊어진 점화선을 찾았다. 총탄이 날아드는 가운데 몸을 낮춰 선을 다시 연결했다.

무기 점검 중인 전차소대원들. 광복~1950년대 / 1950.7.22.[사진=대한민국역사박물관]

두 번째 점화가 시도되었다.

이번에도 폭약은 터지지 않았다.

북한군의 사격이 거세졌다. 철교 위에 더 머무르면 공병대원들이 희생될 수 있었다. 공병대는 끝내 철교를 파괴하지 못하고 철수했다.

임진강에는 물이 불어나 있었지만, 그 위의 경의선 철교는 끊어지지 않았다.

6월 25일 밤, 북한군은 철교 북쪽에 집결했고 제11연대는 남안의 방어진지를 지켰다.

다른 곳에서도 철수는 계속되었다. 제13연대는 고랑포 부근에서 임진강을 건넌 뒤 재정비했다. 제12연대 일부 병력은 북한군이 철교 대안을 완전히 장악하기 전에 다리를 건너 문산리로 물러났다. 제12연대 제1대대는 비리고개를 지나 장단반도로 철수방향을 바꾸어 석천리에 도착했다.

부대마다 강을 건너는 길이 달랐다. 철교를 걸어온 장병이 있었고, 나루터에서 배를 찾은 장병도 있었다. 배를 구하지 못한 병력은 물이 얕은 곳을 찾았다. 장비를 버리고 건넌 병사와 부상한 전우를 업고 건넌 병사가 남안에서 다시 부대를 찾아야 했다.

어둠 속에서도 철교는 보였다.

강 북쪽에서는 북한군이 다음 움직임을 준비하고 있었다. 강 남쪽의 제11연대 장병들은 진지를 지키며 철교를 살폈다. 북쪽 도로에서 전차 엔진음이 들려왔다.

임진강은 여전히 두 병력 사이에 있었다. 그러나 전차와 차량이 건널 수 있는 철교도 여전히 그 자리에 있었다.
제11연대가 급히 세운 방어선에서 가장 먼저 경계해야 할 길은, 끝내 끊지 못한 그 다리였다.

동쪽 파평산 일대에도 북한군이 접근하고 있었다.

/ 변상문 국방국악문화진흥회 이사장

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靑 "임광현 발탁, 李대통령 국정 의지 담겨" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 15일 임광현 신임 대통령비서실장 발탁 배경에 '일하는 비서실'과 '일하는 행정부'를 지향하는 대통령의 국정 의지가 담겨 있다고 밝혔다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오전 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "이재명 대통령께서 깊이 숙고한 결과물로서 임광현 국세청장을 신임 2기 비서실장으로 발탁했다고 생각한다"며 이같이 전했다. 성 수석은 강 전 실장과 임 실장의 차이도 짚었다. 그는 "강 전 실장의 경우에는 여의도에서 잔뼈가 굵은 중진 정치인 출신"이라며 "초대 비서실장으로서 그 시기에는 내란을 극복하고 인수위원회도 없이 출범했던 이재명 정부의 새로운 국정 로드맵을 짜 나가고 설계하는 게 우리 초대 비서실장의 중요한 임무였다"고 설명했다. 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표, 오른쪽)과 임광현 비서실장(당시 전 국세청 차장)이 국회에서 열린 인재환영식에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB] ◆ "정통 관료 출신…국회의원 경험도" 이어 2기 비서실장인 임 실장에 대해 성 수석은 "이제 이 대통령은 초기에 만들었던 국정의 로드맵이 현실 속에서 국민에게 체화될 수 있도록 성과물을 내는지가 굉장히 중요하다고 생각한다"며 "그러니 이것을 시행해 나갈 그런 바퀴를 교체할 필요가 있는 것"이라고 강조했다. 성 수석은 "그런 바퀴로서 정통 경제 관료 출신으로서 실제로 국세청장으로 재임하며 성과로 실력을 입증한 관료 출신, 그러면서 국회의원 경험도 있는 임 실장을 선택한 것"이라며 "그래서 저는 일하는 비서실, 일하는 정부를 향한 인선이라고 평가하고 싶다"고 밝혔다. 임 실장이 관료출신이라 정무 부분에서 취약할 것 같다는 지적에 성 수석은 "임 실장은 거의 20~30년 동안을 행정부에서 근무한 분"이라며 "현대의 행정 업무는 여의도의 정치적 환경이라든지 정부적인 상황을 고려하지 않은 상태에서 그 성과를 내는 것은 힘들다"고 반박했다. 성 수석은 "국세청장을 하면서 고액 체납 징수, 역외 세금을 환수하는 작업에 매끄럽게 성과를 이끌어내는 과정 자체가 단지 정책 역량만이 아니라 정무적인 판단도 있다고 생각한다"며 "또 임 실장은 국회의원으로서 역할을 한 바도 있다"고 설명했다. 일각에서 제기된 강 전 실장과 김현지 부속실장 사이에 알력 다툼이 있었다는 소리에 성 수석은 "팩트에 근거하지 않은 루머들이 오히려 정통 담론을 뒤흔드는 양상의 소문들이 많이 퍼져 나가고 있는데 그런 것 중 하나"라며 "실제로 청와대 내부에서는 강 전 실장을 중심으로 모든 비서실 시스템이 굴러가는 식으로 쭉 진행돼 왔다"고 선을 그었다. 임광현 국세청장이 5일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언하고 있다. [사진=뉴스핌DB] ◆ '보은 인사' 지적에 "근거 없다" 야권에서 제기된 '보은 인사' 지적도 성 수석은 반박했다. 야권은 임 실장의 처남인 이승엽 변호사가 이 대통령의 대장동 사건을 변호한 데 따른 보은 인사라 주장 중이다. 또 복지부 공무원으로 오래 재직한 임 실장의 배우자가 휴스턴 총영사로 재임 중인 점도 문제 삼았다.  성 수석은 "임 실장이나 이경은 휴스턴 총영사의 경우에는 기본적으로 개인적인 업무 역량과 커리어 자체가 굉장히 탁월하신 분들"이라며 "처남을 비서실장의 발탁과 연결시키는 것은 근거가 없다"고 말했다. 이경은 총영사에 대해서는 "복지부 공무원을 한 것은 전체 경력 쪽에 한 10년 정도"라며 "원래 출발은 공보처에서 출발해서 노무현 정부 청와대 시절에 해외 언론 비서관실에 해외 공보를 담당했다"고 짚었다. 이어 "복지부 공무원을 그만두고 난 이후에 국제 엠네스티에 한국 사무처장을 하면서 국제 관계 분야에 활동을 많이 하신 분"이라고 덧붙였다. pcjay@newspim.com 2026-10-15 09:21
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'2026 한강 청년 버스킹 축제' 18일 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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