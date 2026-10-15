[2026준PO] KIA 만나는 LG, 염경엽 감독 "김도영 어떻게든 막아야"...1차전 선발 톨허스트

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 LG 트윈스가 와일드카드 결정전에서 두산 베어스를 누르고 준플레이오프(준PO)에 진출했다. LG 염경엽 감독은 KIA 타이거즈와의 첫 번째 경기 선발로 앤더스 톨허스트를 예고했다.

LG는 14일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 와일드카드 결정 1차전에서 4-1로 승리했다. LG는 오는 17일부터 3위 KIA 타이거즈와 준PO를 치른다.

[서울=뉴스핌] LG 염경엽 감독. [사진=LG 트윈스] 2026.10.14 football1229@newspim.com

이날 와일드카드 경기는 LG 외국인 투타의 활약이 빛났다. 1회말 오스틴 딘이 두산 선발 곽빈을 상대로 선제 투런 홈런을 터트렸다. 그리고 선발로 나섰던 'MLB 112승 투수' 카를로스 카라스코는 이날 6회까지 단 한 점도 허용하지 않는 역투를 펼쳤다.

다만 7회초 카라스코가 세베리노에게 안타, 양의지에게 2루타를 연속으로 허용해 무사 2, 3루 위기를 맞았다. LG는 카라스코를 내리고, 존 케네디를 투입했다. 이후 1사 만루 상황에서 두산 대타 양석환의 장타성 타구를 박해민이 잡아내며 1실점만 허용했다. 박해민이 놓쳤다면 주자 3명이 모두 득점했을 상황이었다. 팀을 구한 '슈퍼 캐치'였다.

염 감독은 경기 후 "오늘 경기는 첫 번째 포인트는 선발 싸움이었다. 카라스코가 곽빈과 대등한 경기를 해줘 승리 발판을 놓아줬다"고 말했다. 이어 "오스틴 홈런 덕에 경기 흐름을 전체적으로 가져올 수 있었다. 박해민의 슈퍼 캐치 역시 (승리에)크게 작용했다"고 덧붙였다.

최소 실점으로 막은 불펜진을 향한 칭찬도 잊지 않았다. 염 감독은 "상대 타선과 전적 데이터를 고려해 '쪼개기 운영'을 했다. 케네디, 이우찬 선수가 위기를 잘 막아줘서 승리할 수 있었다"고 말했다.

이날 LG 불펜은 케네디가 카라스코 승계 주자 득점을 허용하긴 했으나, 이후 추가 실점 없이 7회를 막았다. 그리고 김진수가 0.1이닝 무실점, 이우찬이 0.2이닝 무실점으로 8회를 막았다. 9회에는 김강률이 1이닝을 삼자 범퇴로 끝내며 부상으로 이탈한 마무리 손주영 대신 경기를 끝냈다.

한편 주루 도중 왼쪽 햄스트링 불편으로 교체된 주전 2루수 신민재의 상황도 전했다. 염 감독은 "신민재는 내일 검진이 필요하다. 당분간 어려울 것 같다. 하지만 신민재 선수가 없어도 집중력을 최고로 발휘해 이겨내야 한다"고 선수단을 독려했다.

[서울=뉴스핌] KIA 김도영이 12일 광주 LG전에서 8회 역전 2점포를 기록했다. 이 홈런으로 김도영은 올 시즌 45호포에 이어 통산 100홈런을 달성했다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.12 willowdy@newspim.com

이제 LG는 KIA를 상대한다. LG는 올 시즌 KIA를 상대로 7승 9패를 기록했다. 당초 7승 5패로 상대 전적이 앞섰으나, 시즌 막바지 3위 자리를 두고 치열한 경쟁을 펼치던 가운데 4연패를 당해 준PO 직행 티켓을 헌납했다.

올 시즌 홈런왕 김도영(45홈런)을 제어하지 못한 게 컸다. LG는 지난 5일 잠실 KIA전에서 9회초 2사까지 4-3으로 앞섰으나, 고우석이 김도영에게 3점 홈런을 허용해 승리를 놓쳤다.

이후 LG는 KIA와의 격차를 한 경기 이내로 유지해 시즌 마지막 날까지 3위 경쟁을 끌고 갔다. 이기면 3위를 확정할 수 있었던 정규시즌 최종전에서 승리하면 3위를 탈환할 수 있었다. 그러나 12일 광주 KIA전에서 케네디가 8회말 김도영게 2점 홈런을 맞으며 2-4로 패했다.

김도영은 이 홈런 덕분에 KT 샘 힐리어드(44홈런)를 따돌리고 단독 홈런왕에 올랐다. LG로서는 굴욕적인 순간이었다.

염 감독도 이를 잊지 않은 듯 김도영 제어를 최우선 과제로 바라봤다. 염 감독은 "올 시즌 결정적 순간 KIA랑 승부가 많았다. 그 승부마다 김도영 선수에게 결정적 홈런을 맞아 한 게임(와일드카드)을 더하게 됐다"며 "포스트시즌에서는 김도영을 어떻게든 막아야 할 것 같다"고 다짐했다.

[서울=뉴스핌] LG 염경엽 감독. [사진=LG 트윈스] 2026.10.14 football1229@newspim.com

LG와 KIA의 준플레이오프 1차전은 오는 17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린다. 5판 3선승제로 펼쳐지는 준플레이오프는 1~2차전은 광주에서 열리고, 3~4전은 잠실에서 열린다.

4차전까지 승부가 나지 않을 경우 다시 광주에서 마지막 5차전 승부가 펼쳐진다. 염 감독은 이날 인터뷰에서 톨허스트를 1차전 선발로 예고했다.

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