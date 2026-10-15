전국 광역 단체장 10월 15일 일정

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 14일 세종경제포럼과 충청 국민토론회에 참석한다
- 허태정 대전시장과 신용한 충북지사가 14일 돌봄 국민토론회에 참석한다
- 전국 시도지사들이 14일 체육대회·간담회 등 일정을 소화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲조상호 세종시장
-세종상공회의소 제45차 세종경제포럼(7:20 정부세종컨벤션센터)
-대한민국 대전환, 2차 국민토론회-충청(충청에서 돌봄을 묻다)(14:00 옛충남도청사)
▲우상호 강원도지사
-2026년 노사민정 한마음 체육대회 (10:00 춘천송암스포츠타운)
-2026년도 하반기 도의회 한마음 화합행사(11:00 신북체육시설)
-대한불교천태종 산하 법인 후원물품 전달식(13:30 통상상담실)
-민선 9기 100일 기념 대학신문·방송사 간담회(15:00 신관 소회의실)
▲허태정 대전시장
-제36회 대전장애인생활체육대회(10:30 장애인체육센터)
-대한민국 대전환, 2차 국민토론회-충청(충청에서 돌봄을 묻다)(14:00 옛충남도청사)
-총리실 주재 '지역 창업 생태계 대토론회'(15:00 한국전자통신연구원)
▲박수현 충남지사
-충남통행 민선 9기 시군 방문(8:00 부여)
-농협은행 국가유공자 전용창구 개설 기념행사(13:30 부여)
▲이원택 전북지사
- 열린도지사실 운영 (13:30열린도지사실)
- 제21회 순창장류축제 (16:30 순창전통고추장민속마을)
▲신용한 충북지사
-대한민국 대전환, 2차 국민토론회(13:50 대전근현대사 전시관)
-충북 정보화 공무원 워크숍(15:15 옥천 장령산 자연휴양림)
-정원박람회 개막식(17:00 영동 용두공원 일원)
-영동난계국악축제(18:30 영동 레인보우 힐링광장 일원)
▲민형배 전남광주특별시장
- 시의회 임시회 제5차 본회의(10:00 시의회 전남청사)
- 제30회 노인의 날 기념식(12:10 무안군 스카이웨딩 컨벤션)
▲전재수 부산시장
- <부산 구석구석 시민 일상을 바꾸다> 구군 현장방문( 10:00 해운대구, 기장군)
- 반려동물친화 파트너스데이( 13:40 일로우*)
- 2026 부산미술제 및 BFAA 국제아트페어 개막식(16:00 벡스코)
▲이철우 경북도지사
-제366회 경상북도의회 제1차 정례회 제3차 본회의(10:30 도의회 본회의장)
- 주한 이탈리아대사 내방(14:00 접견실)
- 대구경북 출신 해외입양인 방문단 내방(15:00 다목적실)
▲추경호 대구광역시장
- 대구 돔구장 유치 범시민 결의대회(14:00 두류공원 유니버시아드 테니스장)
- 디지스트 수성알파시티캠퍼스 업무협약식915:30 산격청사 대회의실)
- 주한이탈리아대사 접견(16:30 산격청사 접견실)
- 2차 복현금융경제포럼 (18:00 경북대학교 국제경상관 국제회의장)
▲추미애 경기도지사
- 통상업무
▲박완수 경남지사
- 재청
[전국 종합=뉴스핌]
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