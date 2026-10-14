[2026WC] 잠실구장 마지막 해 운명처럼 만난 LG와 두산...두 감독의 필승 각오

AI 핵심 요약beta
- LG와 두산은 14일 잠실야구장에서 와일드카드 1차전을 치렀다
- 올해 철거되는 잠실야구장의 마지막 가을야구 맞대결로 의미를 더했다
- 두산은 포스트시즌 상대 전적에서 LG에 12승 8패로 앞섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 올해를 끝으로 철거되는 잠실야구장을 홈으로 쓰는 LG 트윈스와 두산 베어스가 가을야구에서 마지막으로 맞붙는다.
LG와 두산은 14일 오후 6시 30분 서울 잠실야구장에서 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 와일드카드 결정 1차전을 치른다.
두 팀이 포스트시즌에서 만나는 것은 2021년 준플레이오프 이후 5년 만이다. 통산 7번째 가을야구 맞대결이다. 앞서 1993년과 1998년, 2000년, 2013년, 2020년, 2021년에 포스트시즌에서 맞붙었다. 이번 대결 전까지 통산 포스트시즌 상대 전적에서는 두산이 12승 8패로 앞선다.
가장 최근인 2021년 준플레이오프에서는 두산이 시리즈 전적 2승 1패로 LG를 꺾었다. 당시 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 준플레이오프가 3전 2선승제로 진행됐다.
두 팀은 오랜 기간 잠실야구장을 함께 홈으로 사용했다. LG는 전신 MBC 청룡 시절인 1982년부터 잠실을 홈으로 썼고, 두산은 1985년 충청권에서 서울로 연고지를 옮긴 이후 잠실에 자리 잡았다. 이후 두 팀의 맞대결은 '잠실 더비'로 불리며 KBO리그를 대표하는 라이벌전으로 자리 잡았다.
이번 맞대결은 잠실야구장의 마지막 시즌이라는 점에서 의미가 더 크다. 잠실야구장은 서울시의 스포츠·마이스(MICE) 복합공간 조성 사업에 따라 올해를 끝으로 철거된다. LG와 두산은 2027년부터 올림픽주경기장을 대체 홈구장으로 사용할 예정이다.
와일드카드 결정전 홈팀인 LG는 포스트시즌을 앞두고 잠실야구장 외벽에 'OUR JAMSIL(우리의 잠실)'이라는 문구가 적힌 대형 플래카드를 설치했다.
두 팀의 감독 역시 감회가 새롭다. LG 염경엽 감독은 "우리 선수단은 잠실야구장의 마지막 경기를 장식하고 싶다는 동기부여가 있다"며 "정규시즌에서 남긴 아쉬움을 이번 포스트시즌을 통해 반드시 채우겠다"고 말했다.
두산 김원형 감독 역시 "어떻게 매치업이 이렇게 정해졌는지 모르겠다. 우리가 만날 운명이었던 것 같다"며 "정규시즌은 5위로 마쳤지만 오늘 이겨서 고생한 우리 선수들이 (마지막)잠실야구장 승자로 기쁨을 누렸으면 좋겠다"고 밝혔다.
football1229@newspim.com