"주민 곁으로 다가온 생활체육 공간"…진주시, 미천 파크골프장 개장

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 14일 미천면 오방리에서 파크골프장 개장식을 개최했다
- 미천 파크골프장은 5억원을 들여 11홀 규모로 조성했다
- 진주시 운영 파크골프장은 16곳, 전체 243홀로 늘었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시내 파크골프장 16곳·243홀 확대
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = "오늘 한게임 하실래요"
경남 진주시는 14일 미천면 오방리 일원에서 '미천 파크골프장' 개장식을 개최했다고 밝혔다.
개장식에는 조규일 진주시장과 진주교육지원청 교육장, 경남도의원, 진주시의원, 진주시체육회장, 파크골프협회 회원 등 200여 명이 참석했다.
미천 파크골프장은 체육시설 수요 증가와 노년층 체육복지 기반 확충을 위해 조성됐다. 시는 사업비 5억 원을 들여 1만666㎡ 부지에 11홀 규모의 경기장과 화장실, 휴게실 등 편의시설을 마련했다.
이번 개장으로 진주시가 운영하는 파크골프장은 16곳, 전체 홀 수는 243홀로 늘었다.
시는 미천 파크골프장이 주민들의 건강 증진과 여가 활동을 돕는 생활체육시설로 활용될 것으로 보고 있다. 주민들이 운동을 매개로 교류하는 지역 소통 공간으로도 기능할 전망이다.
조규일 시장은 "미천 파크골프장이 지역 어르신들의 건강한 여가 활동을 지원하고 주민들이 소통하는 공간으로 자리 잡길 기대한다"며 "시민 누구나 가까운 곳에서 생활체육을 즐길 수 있도록 시설 확충과 이용 환경 개선을 이어가겠다"고 말했다.
시는 파크골프 이용 수요에 대응해 상락원 파크골프장 확장, 문산 상문 파크골프장 조성, 송백지구 파크골프장 확장 등을 추진하고 있다.
news2349@newspim.com