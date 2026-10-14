수원도시공사, (사)한국투자지도사협회 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 수원도시공사는 14일 한국투자지도사협회와 업무협약을 했다
- 두 기관은 탑동이노베이션밸리에 첨단기업 유치를 추진했다
- 중소기업·스타트업 지원과 지속 가능한 기업 생태계 구축에 협력했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = 수원도시공사는 탑동이노베이션밸리에 첨단산업 연구도시 조성을 위해 (사)한국투자지도사협회와 업무협약을 했다고 14일 밝혔다.
공사는 이날 더함파크에서 한국투자지도사협회와 '첨단과학 연구도시 조성을 위한 좋은 기업 유치' 업무협약을 가졌다.
협약식에는 이영인 사장, 조준희 한국투자지도사협회장 등 두 기관 관계자 10여명이 참석했다. 또한 수원특례시 김민수 권선구청장, 최현주 첨단산업AI국장 등도 자리했다.
두 기관은 글로벌 첨단산업거점 도시 '수원' 완성을 통해 지역 경제 활성화에 기여하고 지속 가능한 기업 생태계 구축 등을 위해 협력키로 했다. 구체적으론 첨단산업 기반 좋은 기업 유치 및 지역 성장 동력 발굴과 중소기업 및 스타트기업 지원 및 활성화 등을 추진한다.
공사는 협회의 전문가 네트워크 등 노하우를 통해 탑동IV에 중견·대기업 및 혁신 우량 기업의 투자 유지와 대외 신인도가 한층 높아질 것으로 기대한다.
이영인 사장은 "풍부한 현장 전문성을 갖춘 협회와 긴밀한 공조를 통해 탑동IV의 기업 유치 경쟁력이 크게 강화될 것"이라며 "우량기업과 신산업 업계를 성공적으로 유치해 지역경제 활성화와 미래 성장 동력 확보하도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.
seraro@newspim.com