창녕군, 일본 사쓰마센다이시와 교류 15주년 기념 방문

AI 핵심 요약beta
- 창녕군 대표단은 12일부터 14일까지 일본 사쓰마센다이시를 공식 방문했다
- 양측은 산업 전환과 물류 기반 확충 등 교역 확대 방안을 논의했다
- 창녕 농산물과 일본산 목재의 수출입 확대 협력을 검토하기로 했다
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물류 거점화·농산물 수출 방안 논의
[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군이 내년 우호도시 협정 체결 15주년을 앞두고 일본 사쓰마센다이시와 산업 전환과 물류 기반 확충 등 교역 확대 방안을 논의했다.
창녕군은 성낙인 군수와 박재홍 군의회 의장, 사회단체 대표 등 13명으로 구성된 대표단이 12일부터 14일까지 일본 가고시마현 사쓰마센다이시를 공식 방문했다고 밝혔다.
대표단은 방문 기간 SS플라자 센다이, 인공지능(AI) 데이터센터 예정지, 센다이 원자력발전소, 재생에너지 활용 농업시설 등을 둘러봤다.
옛 화력발전소 부지인 '서큘러 파크 규슈'에서는 일본 최대 규모인 350MW급 AI 데이터센터 조성 계획을 확인했다. 3월 가라하마 부두 가동과 대형 컨테이너선 입항으로 물류 거점화를 추진 중인 센다이항도 찾아 첨단산업과 친환경 개발, 물류 유통 사례를 살폈다.
13일 사쓰마센다이시장과의 환담에서는 내년도 교류 사업과 지역경제 활성화를 위한 협력 방안이 논의됐다. 군은 국제 정세 변화에 대응한 목재 공급망 확보를 위해 센다이항을 통한 일본산 삼나무와 편백나무 수입 확대를 제안했다. 사쓰마센다이시도 수출 협력 의사를 밝혔다.
양측은 창녕 양파와 토마토, 파프리카 등 지역 농산물의 일본 수출 확대 방안도 함께 검토하기로 했다.
다나카 료우지 사쓰마센다이시장은 "창녕군 대표단의 방문을 환영하며 센다이항을 통한 목재와 농산물 교역 확대를 기대한다"고 말했다.
성낙인 군수는 "문화·체육 분야를 비롯해 농업·관광·물류 등으로 협력 범위를 넓혀 두 도시의 실질적인 교류를 이어가겠다"고 전했다.
창녕군과 사쓰마센다이시는 1999년 영산줄다리기보존회가 센다이 큰줄다리기 400년제에 초청받은 것을 계기로 교류를 시작했다.
news2349@newspim.com