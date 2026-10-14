하림, 식품 운송 차량 안전 높인다…교통공단 시스템 도입

AI 핵심 요약beta
- 하림은 14일 한국교통안전공단과 화물차 안전관리 협약을 체결했다
- 양측은 안전장치 개발과 튜닝 검증으로 운송 사고 예방에 나선다
- 하림은 현장 근로환경 개선과 안전한 물류문화 정착을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 하림이 식품 운송 차량의 안전장치를 확보하고 불법 튜닝을 없애기 위해 한국교통안전공단의 자동차 검사와 튜닝 기술 검증 시스템을 도입한다. 화물차 결함으로 인한 대형 교통사고를 사전에 막겠다는 취지다.
하림은 14일 공단과 '물류 운송 차량 안전관리 및 선진 교통 문화 정착을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 하림의 물류·공급망(SCM)에 투입되는 대형 화물차의 안전성을 확보하고 현장 근로자의 노동 환경을 개선하는 것이 핵심이다.
양 기관은 화물차 적재·운송·하역 과정의 안전사고 예방 기술협력, 안전장치 개발·제작과 시범 차량 실증 평가, 중소기업 안전기술 컨설팅과 자동차 튜닝 기술 지원, 안전장치와 특수용도자동차의 현장 적용을 위한 제도 검토, 우수 안전기술 확산과 물류 분야 안전 문화 조성을 공동 추진한다.
정호석 하림 대표이사는 "이번 업무협약을 계기로 화물 운송 차량의 철저한 안전 관리를 통해 선진 교통 문화 정착에 앞장서겠다"며 "고객에게 신선한 식품을 안전하게 전달하고, 교통사고 예방과 안전한 운행을 위한 모범적인 기업이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com