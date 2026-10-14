hy, 자체개발 유산균 'HY7804' 알코올성 간손상 완화 가능성 확인

AI 핵심 요약beta
- hy가 14일 프로바이오틱스 HY7804의 간손상 완화 연구를 국제학술지에 게재했다
- 세포·동물실험에서 간손상 지표와 지방 축적·염증이 감소했다
- hy는 인체적용시험으로 HY7804의 기능성을 추가 검증할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = hy가 자체 개발한 유산균 프로바이오틱스 'HY7804'가 알코올성 간손상을 완화할 가능성을 확인하고, 연구 논문을 국제학술지 'IJMS'(International Journal of Molecular Sciences)에 게재했다.
과도한 알코올 섭취는 간에 지방이 쌓이게 하고 산화스트레스와 염증을 늘려 간세포 손상을 일으킬 수 있다. 연구진이 세포·동물실험을 진행한 결과, 세포실험에서는 HY7804 처리군의 알코올로 인한 세포 생존율 감소가 완화됐다. 동물실험에서는 HY7804를 투여한 군이 투여하지 않은 알코올 섭취군보다 혈중 간손상 지표인 AST와 ALT가 유의적으로 낮았다. 간 조직에 쌓인 지방이 줄고 산화적 조직 손상도 완화됐으며, 알코올 노출로 높아진 염증 관련 지표는 세포·동물실험 모두에서 감소했다.
hy는 향후 인체적용시험을 통해 기능성을 추가로 검증할 계획이다. hy는 2023년 대사성 지방간 동물모델에서 HY7804의 간 지방 축적과 간손상 지표 개선 가능성을 확인했고, 2025년에는 장내 환경과 간 건강의 연관성을 살피는 장-간축 연구를 진행했다. 이번에는 알코올 유래 간손상으로 연구 범위를 넓혔다.
김주연 hy 신소재개발팀장은 "개별 균주의 특성을 다양한 조건에서 검증하며 소재 개발에 필요한 연구 근거를 쌓고 있다"며 "후속 연구를 통해 HY7804의 작용 경로를 정밀하게 살피고 간 건강 소재로서의 활용 가능성을 구체화해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com