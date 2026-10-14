이상일 용인시장 "선심성 복지 지출 자제해야"…신중한 예산 편성 주문

AI 핵심 요약beta
- 이상일 용인시장이 14일 신중한 예산 편성을 강조했다
- 반도체 불황에 대비해 기금은 재정 안전판으로 활용해야 한다고 밝혔다
- 대규모 인력 유입에 대비해 교통·주차·생활대책 마련을 지시했다
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건설인력 3만명 이상 유입 전망에 교통·주차 대책 선제 대응 지시
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장이 반도체 경기 호황에 따른 세수 증가에 안주하지 말고 경기 변동에 대비한 신중한 예산 편성이 필요하다고 강조했다.
이 시장은 14일 용인시청 영상회의실에서 열린 '2027년 주요업무 추진계획 3차 보고회'에서 "반도체는 사이클 산업인 만큼 불황이 오면 세수가 줄어들 수 있다"며 "재정 여건을 고려하지 않은 선심성 복지 지출은 자제해야 한다"고 말했다.
이어 "돈이 들어온다고 해서 모두 지출할 수는 없다"며 철도기금과 반도체협력기금 등을 재정 위기에 대비한 안전판으로 활용해야 한다고 밝혔다. 그러면서 "예산은 신중하게 편성하되 반드시 추진해야 할 사업은 속도감 있게 추진해야 한다"고 당부했다.
이날 보고회에서는 원삼면 용인반도체클러스터 일반산업단지와 이동·남사읍 첨단시스템반도체클러스터 국가산업단지의 추진 상황과 대응 방안이 논의됐다.
이 시장은 SK하이닉스 용인 반도체클러스터와 관련해 1기 팹 건설이 상당 부분 진행됐으며 나머지 구간 공사도 시작됐다고 설명했다. 내년 상반기에는 2기 팹 건설도 착수할 예정이라고 덧붙였다.
현재 약 2만4000명인 현장 건설인력은 내년 3만명 이상으로 늘어날 가능성이 있는 것으로 전망했다. 국가산단 부지 조성 공사가 연내 시작되고 약 1년 뒤 팹 건설이 본격화되면 추가 인력 유입이 이어질 것으로 예상된다.
이에 이 시장은 관련 부서에 전담팀을 중심으로 교통, 주차, 생활 인프라 대책을 사전에 마련하라고 지시했다. 용인시는 대규모 건설인력 유입으로 예상되는 인근 지역의 교통 정체와 불법 주차 문제에 대응하기 위해 거점주차장 확보 방안도 검토하고 있다.
이 시장은 부서 간 협의가 필요한 사안은 당일 처리하고 늦어도 다음 날까지 협의를 마무리하는 등 신속한 행정을 추진해야 한다고 강조했다.
또 매년 주요업무와 신규 사업이 누적되면서 직원들의 업무 부담이 커지고 있는 만큼, 간부 공무원들이 사업을 면밀히 점검해 불필요하거나 조정 가능한 업무는 과감히 줄여야 한다고 밝혔다.
이 시장은 "도시가 빠르게 발전하는 만큼 행정도 업무 처리 방식을 바꿔야 한다"며 "시민이 체감할 수 있는 신속하고 효율적인 행정을 펼쳐달라"고 당부했다.
seraro@newspim.com