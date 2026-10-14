알에스오토메이션, '에이전틱 로보틱스' 중심 로봇 부품 생태계 조성 추진

AI 핵심 요약beta
- 알에스오토메이션은 14일 에이전틱 로보틱스 플랫폼 생태계 조성을 추진한다고 밝혔다.
- 모션제어와 서보드라이브 등에 인공지능을 결합해 국산 부품 통합 기반을 마련한다.
- 휴머노이드와 AI 공장에 적용해 로봇 부품 경쟁력을 높인다는 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 로봇 모션 및 에너지 제어 전문기업 알에스오토메이션이 에이전틱 로보틱스(Agentic Robotics) 플랫폼을 중심으로 국내 로봇 부품기업의 기술을 연결하는 생태계 조성을 추진한다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 에이전틱 로보틱스 플랫폼은 인공지능이 작업 목표와 구동 상태를 바탕으로 필요한 동작과 학습·조정 과정을 판단하고, 실행 결과를 반영해 성능을 개선하는 방식이다.
알에스오토메이션은 자체 보유 기술인 모션제어와 서보드라이브, 엔코더 등 정밀 구동 기술에 인공지능을 결합해 개별 부품의 성능을 높인다. 다양한 국산 부품을 실제 로봇과 생산설비에 통합할 수 있는 플랫폼 형태의 기반을 마련한다는 계획이다.
플랫폼은 상위 AI의 작업 지능과 하위 정밀제어 기술을 연계해 현장에서 활용 가능한 물리적 AI 구현을 지원한다. 상위 AI가 모터와 감속기의 특성, 부하 관성, 마찰, 강성, 벨트나 볼스크루 등 전달기구의 차이를 사전 지식으로 활용하고, 운전 중 확보하는 데이터를 통해 이를 보정한다. 학습된 판단에 따라 하위 제어계가 안정적인 실시간 구동을 담당함으로써 모든 조건을 처음부터 시행착오로 학습하는 부담을 줄인다.
플랫폼이 완성되면 기업 간 공동 검증과 통합 적용 과정을 통해 부품 생태계가 조성될 것으로 예상된다. 모터·감속기·엔코더·서보드라이브·액추에이터·로봇 핸드 등 각 분야 기업이 공통 인터페이스와 성능평가 체계를 바탕으로 자사 제품을 연결하고, 조합별 구동 성능을 확인할 수 있다. 이는 개별 부품의 사양 비교를 넘어 실제 작업에서 요구되는 정밀도와 응답성, 힘 제어 성능을 함께 검증하는 기반을 마련하는 것이다.
알에스오토메이션은 휴머노이드 로봇과 AI 공장에 에이전틱 로보틱스 플랫폼이 주로 적용될 것으로 보고 있다. 휴머노이드는 여러 관절을 동시에 정밀하게 제어해야 하며, AI 공장은 생산 제품과 공정 변화에 유연하게 대응할 수 있는 로봇 기술이 중요하기 때문이다.
알에스오토메이션 관계자는 "알에스오토메이션의 에이전틱 로보틱스 플랫폼은 정밀 구동 기술을 기반으로 국내 부품기업과 로봇·장비기업을 연결하는 플랫폼 역할을 지향한다"며 "개별 부품의 국산화를 넘어 AI 학습과 제어, 통합 검증을 함께 고도화함으로써 국내 로봇 부품 생태계의 경쟁력을 높일 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com