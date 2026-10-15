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[2026WC] 고우석도 손주영도 없었지만...LG의 집단 마무리 승부수 적중

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  • LG는 14일 두산과 와일드카드 결정전에서 4-1로 승리했다
  • 손주영 이탈에도 케네디와 이우찬 등이 집단 마무리를 맡았다
  • LG는 불펜진의 위기관리와 수비로 준플레이오프에 진출했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 31세이브 마무리 투수가 빠진 위기에서도 LG의 뒷문은 무너지지 않았다. LG 염경엽 감독이 꺼내 든 '집단 마무리' 승부수가 가을야구 첫 경기부터 적중했다.

LG는 14일 서울 잠실야구장에서 열린 두산과 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 와일드카드 결정전 1차전에서 4-1로 승리했다. 정규시즌 4위로 1승 또는 1무만 거두면 준플레이오프에 진출할 수 있었던 LG는 첫 경기에서 승리하며 다음 단계에 올랐다.

[서울=뉴스핌] LG의 마무리 투수 손주영이 부상으로 인해 와일드카드 결정전 라인업에서 제외됐다. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.14 wcn05002@newspim.com

승리 과정은 순탄하지 않았다. LG는 가을야구 첫 경기부터 확실한 마무리 투수 없이 싸워야 했다. 정규시즌 31세이브를 책임진 손주영이 목 부상으로 이탈했고, 시즌 막판 복귀한 고우석도 포스트시즌 출전 자격을 얻지 못했기 때문이다.

손주영의 공백은 특히 뼈아팠다. 올 시즌 47경기에서 50.1이닝을 소화하며 1승 2패 31세이브, 평균자책점 3.22를 기록했다. 유영찬의 팔꿈치 수술로 마무리 자리가 비자 선발에서 보직을 변경했고, 낯선 역할에도 LG의 뒷문을 책임졌다.

LG가 정규시즌 기록한 팀 세이브 50개 가운데 31개가 손주영의 몫이었다. 전체의 62%에 달하는 비중이다. 단순히 불펜투수 한 명이 빠진 것이 아니라 시즌 내내 구축한 승리 공식이 사라진 셈이었다.

염 감독은 경기 전 손주영의 상태에 대해 "목 6번, 7번 추간판 탈출증이다. 주사 치료를 했다"라고 설명했다. 이어 "트레이닝 파트에서 와일드카드 결정전은 안 될 것 같다고 이야기했다. 준플레이오프에 올라가면 다시 지켜봐야 한다"라고 밝혔다.

고우석도 마운드에 오를 수 없었다. 미국 무대 도전을 마치고 LG에 복귀한 고우석은 16경기에서 23이닝을 던져 3승 1패 1세이브 5홀드, 평균자책점 1.57로 활약했다. 그러나 7월 31일 선수 등록 마감 규정에 따라 포스트시즌 엔트리에 이름을 올리지 못했다.

[서울=뉴스핌] LG의 고우석. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.13 wcn05002@newspim.com

염 감독이 선택한 해법은 집단 마무리였다. 염 감독은 "세이브 상황이 오면 유영찬과 손주영이 없었을 때 운영했던 방식으로 상대 타자 데이터와 타순을 복합적으로 고려해 집단 마무리 체제로 가야 할 것 같다"라고 밝혔다.

특정 투수 한 명에게 9회를 맡기기보다 상대 타순과 상황에 따라 여러 투수를 나눠 투입하겠다는 구상이었다. 그리고 이날 경기는 그 전략의 첫 시험대가 됐다.

LG는 1회말 오스틴 딘의 선제 투런 홈런으로 2-0 리드를 잡았다. 선발 카를로스 카라스코도 6회까지 무실점으로 호투하며 불펜의 부담을 덜어줬다.

하지만 7회초 카라스코가 연속 안타를 허용하면서 무사 2, 3루 위기에 몰렸다. 염 감독은 곧바로 존 케네디를 투입했다. 케네디는 김민석을 3구 삼진으로 돌려세웠지만 강승호에게 몸에 맞는 공을 허용하며 1사 만루에 몰렸다. 이어 양석환에게 큼지막한 우중간 타구를 허용했다.

이때 중견수 박해민이 워닝트랙까지 달려가 타구를 잡아냈다. 희생플라이로 1점을 내줬지만 역전 장타를 막아낸 결정적인 호수비였다.

[서울=뉴스핌] 케네디가 14일 열린 와일드카드 결정전 두산과의 경기에서 7회 무사 2, 3루 상황에 올라와 1실점으로 막았다. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.14 wcn05002@newspim.com

2사 2, 3루에서는 포수 박동원이 옆으로 크게 빠지는 슬라이더를 몸을 날려 잡아내며 동점 위기를 막았다. 케네디는 후속 타자를 땅볼로 처리해 2-1 리드를 지켰다.

더욱 중요한 승부처는 8회초였다. 김진수가 선두타자 조수행에게 볼넷을 허용했다. 이어 박찬호의 희생번트로 1사 2루가 되자 염 감독은 김진수를 내리고 이우찬을 투입했다.

이우찬은 첫 상대 안재석에게 볼넷을 내주며 1사 1, 2루 위기를 자초했다. 안타 하나면 동점이 될 수 있는 상황이었다.

그러나 여기서 이우찬의 집중력이 빛났다. 세베리노와 7구 승부 끝에 헛스윙 삼진으로 돌려세운 데 이어 류승민까지 삼진으로 처리했다. 연속 탈삼진으로 주자 두 명을 그대로 묶어두며 이닝을 끝냈다.

김진수가 남긴 득점권 주자를 이우찬이 막아낸 장면이었다. 집단 마무리 체제에서 가장 중요한 것은 투수 교체 이후의 결과다. 이우찬은 볼넷으로 위기를 키웠지만 결국 자신의 힘으로 아웃카운트 두 개를 책임졌다.

9회에는 지난 1일 복귀해 5경기 4.1이닝 동안 무실점을 기록한 김강률이 마운드에 올라왔다. 김강률은 김민석을 투수 땅볼, 강승호를 우익수 뜬공, 김대한을 중견수 뜬공으로 잡아내며 경기를 마무리했다.

결국 LG는 7회 케네디, 8회 김진수와 이우찬, 9회 김강률을 활용해 1점 차 승리를 지켜냈다. 경기 후반 상대 타순과 주자 상황에 맞춰 투수를 교체하는 염 감독의 구상이 결과로 이어진 것이다.

[서울=뉴스핌] 이우찬이 14일 열린 와일드카드 결정전 두산과의 경기에서 8회 1사 1루 상황에 올라와 무실점으로 막았다. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.14 wcn05002@newspim.com

물론 모든 과정이 완벽했던 것은 아니다. 케네디는 만루 위기에 몰렸고, 김진수는 선두타자에게 볼넷을 허용했다. 이우찬도 구원 등판 직후 볼넷을 내주며 위기를 키웠다. 박해민과 박동원의 호수비가 없었다면 경기 흐름이 달라질 수도 있었다.

그럼에도 가장 중요한 결과는 실점을 최소화하고 마지막 아웃카운트까지 지켜냈다는 사실이다. 정규시즌에는 손주영이라는 확실한 마무리가 있었다. 하지만 가을야구에서는 한 명의 투수가 아닌 여러 투수의 역할 분담으로 승리를 완성했다.

LG가 준플레이오프에서도 같은 방식으로 뒷문을 지킬 수 있을지는 지켜봐야 한다. 상대 타순과 투수들의 컨디션에 따라 매 경기 다른 선택이 필요하기 때문이

손주영의 31세이브 공백을 한 명이 대신할 수는 없었다. 대신 LG는 케네디의 위기관리, 이우찬의 연속 삼진, 김강률의 마무리를 하나로 묶어 승리를 만들어냈다. 염 감독의 집단 마무리 승부수는 일단 첫 시험대에서 합격점을 받았다.

wcn05002@newspim.com

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'AI직원 35명' 日 NEC…한달 인건비는 300만원? [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 NEC가 인공지능(AI) 에이전트 35명으로만 구성된 '무인 부서'를 운영하고 있다. 부서장부터 중간관리자, 실무 직원까지 모두 AI로 채웠으며, 한 달간 투입된 비용은 약 35만엔(약 300만원)에 불과했다. AI 에이전트 한 명당 월평균 비용은 약 1만엔으로, 사람을 고용하는 방식과 비교해 인건비를 획기적으로 낮출 가능성을 보여주는 실험이다. 14일 닛케이(日經)비즈니스에 따르면 NEC는 지난 8월 1일 '코퍼레이트 AI·워크포스 부문'을 출범했다. 9월 3일 기준 35명의 AI 에이전트가 소속돼 있으며, 경영진 역할을 맡은 AI부터 재무·전략 담당자, 실무 직원까지 일반 조직과 유사한 구조로 운영된다. 이 부서는 법무·인사 등 기업의 관리 업무 가운데 특히 경영기획에 가까운 일을 맡는다. 사내외 정보를 수집·분석하고 경영진의 의사결정을 지원하는 정보 현황판을 작성·운영하는 것이 핵심 임무다. ◆ AI 35명이 월 300만원으로 경영기획까지 NEC가 공개한 실증 결과에서 가장 눈길을 끄는 대목은 비용이다. AI 부서의 실증 기간인 7월 한 달간 AI가 정보를 처리할 때 발생하는 토큰 비용은 약 300만원이었다. 같은 업무를 사람이 수행한다면 인건비가 훨씬 많이 들 것이라는 게 회사 측 설명이다. AI 에이전트 한 명당 단순 평균으로 환산하면 월 약 8만5000원이다. 다만 이 금액은 급여나 전체 운영비가 아니라 AI 모델이 작업을 수행하면서 사용하는 토큰 비용이다. 시스템 구축·유지보수, 전력, 보안 관리 등에 드는 비용까지 포함한 총비용과는 구분해야 한다. 실제 업무도 구체적이다. 재무 담당 AI는 매월 사내 결산 자료를 취합해 재무 보고서를 작성하고, 주가 분석 담당 AI는 매일 아침 자사와 경쟁사의 주가 동향을 정리한다. 또 다른 AI는 정부기관의 시스템 갱신 시기를 분석해 영업 대상으로 삼을 고객을 추려낸다. NEC 무인 부서 구성 [출처=닛케이비즈니스] ◆ AI가 AI를 평가하고 조직을 개선 이 부서의 특징은 AI가 단순히 주어진 작업만 수행하는 데 그치지 않는다는 점이다. AI 에이전트들은 서로 역할을 나눠 자료를 검토하고, 문제점을 지적하며, 업무 효율을 높이는 방안을 논의한다. 예컨대 품질관리 담당 AI는 다른 에이전트가 만든 자료를 점검해 누락된 내용을 지적한다. 비용 관리 담당 AI는 토큰 사용량을 줄이는 방법을 찾아 조직 전체에 공유한다. 재무 담당 경영진 AI는 AI 활용에 투입하는 비용과 성과를 비교해 투자 판단을 내린다. AI 경영진은 매주 '임원회의'를 열어 조직 개선 방안을 논의하고, AI 직원의 역할과 직책이 맞지 않으면 인사 면담을 거쳐 강등하는 사례도 나왔다. 사람의 조직에서 볼 수 있는 평가와 관리 절차를 AI 조직에도 적용한 것이다. 업무 중 오류가 발생하면 AI 에이전트가 스스로 수정하고 외부 환경 변화에도 대응한다. 실패를 점검하고 개선안을 적용하는 순환 구조를 통해 업무 수행 방식을 계속 다듬는다는 설명이다. 다만 최종 평가와 의사결정, 거버넌스 통제는 사람이 담당하며, 사람의 승인이 필요한 사안에도 직원이 개입한다. ◆ 사람은 AI가 만든 결과로 현실을 움직인다 NEC가 무인 부서를 만든 배경에는 AI 활용 방식을 바꾸려는 전략이 있다. 사람이 필요할 때마다 AI를 도구로 사용하는 수준을 넘어, AI 자체가 독립된 조직처럼 업무를 수행하도록 하겠다는 것이다. 고다마 히로시 AI전환최고책임자는 "사람이 AI를 매번 사용하는 기존 방식으로는 AI의 속도와 기능을 충분히 활용하기 어렵다"며 "이에 따라 인적 자본과 AI 자본을 분리하고, 각각의 강점을 살려 가치를 창출하는 조직 모델을 실험하고 있다"고 설명했다. AI가 제공하는 분석은 경영 판단에도 변화를 가져올 수 있다. NEC 측은 기존에는 사업 부문이 보고하는 수치가 보수적으로 제시되는 경향이 있었지만, AI는 예측에 기반한 객관적인 수치를 제공해 사업 부문과 더 깊이 있는 논의를 할 수 있게 됐다고 설명했다. AI 부서의 업무 범위는 향후 총무 등 기업 관리 업무 전반으로 확대될 전망이다. 다만 AI가 사람의 일자리를 곧바로 대체한다는 의미는 아니라는 게 NEC의 입장이다. [AI 일러스트=오영상 기자] goldendog@newspim.com 2026-10-14 08:25

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