LX공사, '세계 표준의 날' 국무총리 표창… 공간정보 국가표준화 성과

AI 핵심 요약beta
- LX공사는 14일 공간정보 표준화 공로로 국무총리 표창을 수상했다
- LX공사는 국가표준 108종을 개발·관리하며 데이터 호환성을 높였다
- LX공사는 GeoAI·디지털트윈 관련 표준 발굴과 교육을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
GeoAI·디지털트윈 시대 표준 선도… 국제표준 개정 주도·국내 국제회의 유치
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 한국국토정보공사(LX공사)가 14일 공간정보 표준화에 기여한 공로를 인정받아 국무총리 표창을 수상했다.
LX공사는 이날 대한상공회의소에서 열린 '2026년 세계 표준의 날 기념식'에서 국가표준화 부문 유공단체로 선정돼 국무총리 표창을 받았다고 밝혔다.
국가기술표준원은 매년 세계 표준의 날을 맞아 표준화를 통해 국가경쟁력 향상에 기여한 개인과 단체를 선정해 포상하고 있다. 세계 표준의 날은 국제표준화기구(ISO), 국제전기기술위원회(IEC), 국제전기통신연합(ITU)이 표준의 중요성을 알리기 위해 지정한 날이다.
LX공사는 2017년 국토부로부터 공간정보 분야 표준개발협력기관(COSD)과 지리정보 국제표준화 기술위원회(ISO/TC 211) 국내 간사 기관으로 지정된 이후 약 9년간 공간정보 표준화를 추진해 왔다.
국가공간정보정책 기본계획에 따라 국가표준 108종을 개발·관리하고 공공과 민간의 공간데이터 호환성을 높이는 데 힘썼다.
국제표준 분야에서도 응용스키마 규칙(ISO 19109:2025)과 BIM-GIS 개념적 매핑(ISO/TS 19166:2025) 개정을 주도해 국내 기술을 국제표준에 반영했다.
2023년 제56차 ISO/TC 211 총회를 전주에서, 2024년 제130차 OGC 총회를 고양에서 각각 유치·개최하며 국내 공간정보 표준 분야의 국제 협력 기반도 넓혔다.
LX공사는 앞으로 GeoAI 등 인공지능(AI)과 디지털트윈 시대에 필요한 공간정보 표준을 선제적으로 발굴하고, 현장 활용도를 높이기 위한 표준 교육 콘텐츠 개발과 맞춤형 표준 컨설팅을 확대할 계획이다.
심병섭 LX공사 공간정보본부장은 "이번 표창은 공간정보 표준화를 위해 노력해 온 임직원과 산·학·연 전문가들이 함께 이룬 성과"라며 "공간정보 표준이 국가 디지털 전환의 기반이 될 수 있도록 국내외 표준화 활동에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com