[내일날씨] 서울 아침 10도 '쌀쌀'…큰 일교차 주의

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 15일 서울 아침 기온이 10도까지 떨어진다고 예보했다
- 수도권과 강원도는 흐리고 경기북부 등에 오후 비가 내리겠다
- 낮 기온은 21~23도까지 오르고 미세먼지는 전국이 좋음이겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 15일은 서울 아침 기온이 10도까지 떨어지며 쌀쌀한 날씨가 전망된다. 반면 낮에는 21도까지 오르며 일교차가 커 건강에 유의해야겠다.
14일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 15일 충청 이남 지역은 서해에서 남해로 이동하는 고기압의 영향을 받고 수도권과 강원도는 만주지역을 지나는 저기압의 가장자리에 들겠다.
수도권과 강원도는 점차 흐려지겠고 경기북부와 강원영서북부는 오후 한때 비가 내리겠다. 예상 강수량은 경기북부·강원영서북부 5mm 내외다. 그 밖의 충청 이남 지역은 대체로 맑겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 10도 ▲인천 12도 ▲수원 10도 ▲춘천 6도 ▲강릉 11도 ▲청주 9도 ▲대전 8도 ▲전주 8도 ▲광주 9도 ▲대구 7도 ▲부산 12도 ▲울산 10도 ▲제주 13도다.
최고기온은 ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 19도 ▲강릉 23도 ▲청주 22도 ▲대전 22도 ▲전주 22도 ▲광주 23도 ▲대구 23도 ▲부산 23도 ▲울산 23도 ▲제주 22도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com