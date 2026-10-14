광명시 기후주간 22~24일 개최...시민 주도 탄소중립 실천 확산

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 22일부터 사흘간 기후주간을 개최했다
- 재생에너지 주제로 포럼과 기후회의를 진행한다
- 24일 체험마당과 소등캠페인으로 실천을 확산한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 오는 22일부터 24일까지 사흘간 '2026 광명시 기후주간'을 개최하고 시민 주도의 기후행동 실천 확산에 나선다.
14일 광명시에 따르면 기후주간은 시민이 중심이 되는 기후 변화 대응 행동을 확산하기 위해 광명시가 지난해 전국 최초로 정례화한 행사다.
올해는 '재생에너지의 날(10월 23일)'을 기념해 '빛의 도시 광명, 재생에너지로 밝히는 탄소중립'을 주제로 다양한 포럼과 정책 토론, 체험 행사가 펼쳐진다.
첫날인 22일에는 광명시민회관 대공연장에서 '기후에너지 포럼'이 열린다. 조명래 전 환경부 장관의 기조연설과 청소년 기후의병의 발표에 이어 박승원 광명시장이 좌장을 맡아 에너지 전환 토론을 진행한다.
토론에는 방송인 줄리안 퀸타르트, 박정연 지역에너지기후행동파트너십 도약 대표, 진수민 이케아코리아 광명점 경영지원팀장, 이창수 안산시민햇빛발전협동조합 이사장 등이 연사로 나선다.
23일에는 시청 대회의실에서 시민, 전문가, 공직자 100여 명이 참석하는 '기후회의'를 열어 2026년 탄소중립 이행 성과를 공유하고 감축 목표 달성을 위한 시민 실천 과제를 논의한다.
마지막 날인 24일에는 시민운동장에서 '탄소중립 체험마당'이 조성된다. 자원순환 및 재생에너지 체험 부스, 전기·수소차 전시, 나눔장터 등 다채로운 친환경 프로그램이 진행된다.
아울러 시는 주요 행사에 앞서 19일부터 24일까지 매일 밤 10시부터 10분간 불을 끄는 '10·10·10 소등캠페인'을 실시하며 참여 시민을 대상으로 추첨을 통해 소정의 기프티콘을 제공할 예정이다.
박승원 광명시장은 "기후위기 극복을 위해서는 시민 개개인의 관심과 실천이 필수적"이라며 "시민들이 일상 속에서 기후행동을 자발적으로 실천할 수 있도록 다각적인 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com