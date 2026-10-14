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[현장] 29CM가 DDP에 펼친 '취향 시장'…K리빙 판로 넓힌다

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AI 핵심 요약

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  • 29CM와 서울디자인재단이 14일 DDP서 리빙 전시를 열었다
  • 국내 브랜드 100여 곳 중 70% 이상은 자체 매장이 없다
  • 취향별 공간 구성으로 신진 브랜드와 소비자 만남을 지원했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내 브랜드 100곳 집결…70%는 자체 매장 없어
입장 대기줄에 슈퍼얼리버드 매진…홈 사업 확대

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 서울 동대문디자인플라자(DDP)에 그릇과 가구, 침구, 반려동물 용품 등을 한데 모은 이색 시장이 열렸다. 행사장 입구에는 전시를 관람하려는 방문객들의 대기줄이 이어졌고, 사전 판매한 슈퍼얼리버드 티켓도 일찌감치 매진됐다. 29CM는 동대문 시장에서 착안한 '취향이 가득한 시장'을 주제로, 품목별로 상품을 나누는 대신 생활방식과 취향에 따라 전시 공간을 꾸몄다.

이곳에 모인 국내 홈·라이프스타일 브랜드 100여 곳 가운데 70% 이상은 자체 오프라인 매장이 없다. 온라인에서 성장한 신진 브랜드들이 소비자와 직접 만나는 자리이자, 패션을 넘어 리빙으로 사업 영역을 넓히고 있는 29CM의 전략을 엿볼 수 있는 현장이다.

◆ 매장 없는 브랜드 70%…동대문에서 고객 만난다

14일 찾은 '2026 DDP디자인페어'는 29CM와 서울디자인재단이 공동 개최한 홈·라이프스타일 전시회다. 오는 18일까지 5일간 열리는 이번 행사에는 29CM 입점 브랜드 79곳과 서울디자인재단이 선정한 영디자이너 브랜드 20곳 등 100여 곳이 참여했다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 14일 서울 동대문디자인플라자(DDP) 외부에 '2026 DDP디자인페어' 포스터가 붙어 있다. 2026.10.14 kji01@newspim.com

전시장에 들어서자 각기 다른 색감과 디자인을 내세운 국내 리빙 브랜드들의 부스가 이어졌다. 관람객들은 진열된 그릇과 생활 소품을 가까이서 살펴보고, 평소 온라인에서만 접했던 제품들을 직접 확인할 수 있었다. 가구부터 침구, 주방용품까지 브랜드마다 개성을 담은 제품들이 공간을 채웠다.

올해 가장 큰 변화는 참여 브랜드를 모두 국내 브랜드로 채웠다는 점이다. 지난해에는 해외 브랜드도 일부 참여했지만 올해는 국내 디자인 브랜드의 성장 가능성에 집중했다. 전체 참여사의 75% 이상은 이번 행사에 처음 참가하는 브랜드다.

특히 70% 이상은 자체 오프라인 매장이 없다. 온라인에서 제품을 판매하더라도 고객이 실물을 살펴보고 브랜드를 경험할 수 있는 공간은 부족했던 브랜드들이다. 29CM는 이들에게 대규모 오프라인 전시를 통해 소비자와 직접 만날 기회를 제공한다는 구상이다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 29CM는 '취향이 가득한 시장'을 주제로 서울 동대문디자인플라자(DDP)에 국내 홈·라이프스타일 브랜드 100여 곳을 모았다. 2026.10.14 kji01@newspim.com

한 참가 브랜드 관계자는 "자체 오프라인 매장이 없어 소비자와 직접 만날 기회를 마련하기가 쉽지 않다"며 "신진 브랜드가 독자적으로 매장을 구축하려면 비용 등 여러 부담이 따르는데, 이번처럼 고객에게 제품을 직접 선보일 수 있는 기회는 우리 같은 작은 기업에 매우 소중하다"고 말했다.

실제 29CM를 통해 성장한 국내 리빙 브랜드도 눈길을 끈다. 금속 가구·인테리어 소품 브랜드 '롬버스랩'은 2019년 29CM 입점 이후 올해 9월 말 기준 거래액이 입점 연도 대비 10배 이상 증가했다. 침구 브랜드 '고유' 역시 지난해 입점 이후 올해 누적 거래액이 9배 이상 늘었다.

◆ 가구·그릇 대신 취향별 진열…시장처럼 꾸민 전시장

전시장 구성에도 29CM 특유의 큐레이션 전략이 반영됐다. 일반적인 리빙 전시회가 가구, 조명, 주방용품 등 품목별로 공간을 구분하는 것과 달리 이번 행사에서는 관람객의 취향과 생활방식을 기준으로 브랜드를 배치했다.

전시 주제는 '취향이 가득한 시장'이다. 다양한 물건이 모여 있고 예상하지 못한 상품을 발견하는 동대문 시장의 특성에서 착안했다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 14일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '2026 DDP디자인페어' 내부 전경. 2026.10.14 kji01@newspim.com

공간은 ▲고요한 몽상가의 시장 ▲세심한 살림꾼의 시장 ▲유쾌한 동반자의 시장 ▲다정한 미식가의 시장 등 4개 구역으로 나뉜다. 휴식을 중시하는 관람객은 침구와 조명 등을, 반려동물이나 가족과 보내는 시간을 중요하게 여기는 관람객은 반려용품과 생활 소품 등을 살펴볼 수 있도록 했다.

전시장에서는 가구와 주방용품, 침구, 소품 등이 하나의 공간에 어우러졌다. 특정 상품을 구매하기 위해 매장을 찾는 일반적인 쇼핑과 달리, 취향에 맞는 공간을 둘러보다 새로운 브랜드를 발견할 수 있도록 한 것이 특징이다.

주방과 식탁을 꾸미는 즐거움을 담은 공간에서는 국내 브랜드 '피아바'의 가구와 세라믹웨어 등을 만날 수 있다. 이번 행사에서 신제품을 공개한 '호텔파리칠'은 타월 브랜드 '타월로지스트'와 협업한 상품을 선보였다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 14일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 관람객들이 '2026 DDP디자인페어'를 둘러보고 있다. 2026.10.14 kji01@newspim.com

현장에서 만난 한 관람객은 "온라인에서 눈여겨봤던 브랜드의 제품을 직접 보니 소재와 색감을 눈으로 확인할 수 있어 좋았다"며 "브랜드 관계자들이 실제 우리 집 공간에 맞게 제품을 배치하거나 구성하는 방법까지 제안해 줘 구매를 더 구체적으로 생각해 볼 수 있었다"고 말했다.

29CM 관계자는 "온라인에서도 고객이 찾는 상품만 보여주기보다 취향에 맞을 만한 브랜드와 상품을 먼저 제안하는 것을 중요하게 생각한다"며 "이번 전시에서도 관람객이 미처 몰랐던 브랜드와 제품을 발견하도록 구성했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 14일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '2026 DDP디자인페어'에서 관람객들이 전시 상품을 살펴보고 있다. 2026.10.14 kji01@newspim.com

◆ 홈 거래액 연평균 70% 성장…오프라인으로 넓히는 29CM

29CM가 리빙 브랜드의 오프라인 접점 확대에 공을 들이는 배경에는 홈·라이프스타일 사업의 성장세가 있다.

29CM의 홈 카테고리 '이구홈' 거래액은 2022년부터 2025년까지 연평균 70% 이상 성장했다. 올해 9월 말 기준 입점 브랜드 수도 2024년 대비 25% 늘었다. 현재 약 4000개 브랜드가 입점해 있으며 이 가운데 국내 브랜드 비중은 65%다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 29CM가 참여한 '2026 DDP디자인페어' 내부에 국내 홈·라이프스타일 브랜드 부스가 마련돼 있다. 2026.10.14 kji01@newspim.com

오프라인 전시에 대한 소비자 관심은 지난해에도 확인됐다. 29CM가 처음 공동 주최한 지난해 DDP디자인페어에는 5일간 3만 명 이상이 방문했다. 같은 기간 이구홈의 온라인 거래액은 직전 주 대비 40% 이상 증가했다. 올해도 슈퍼얼리버드 티켓이 조기에 매진되고 행사장 입구에 대기줄이 형성되면서 국내 리빙 브랜드에 대한 소비자 관심을 드러냈다.

29CM 관계자는 "좋은 제품을 만들고 브랜드 정체성을 쌓는 것도 중요하지만, 그 브랜드를 알아봐 주는 고객을 많이 만날 수 있는 기회도 중요하다"며 "이번 전시에서는 아직 소비자와 직접 만날 기회가 부족했던 국내 브랜드들이 더 많은 사람에게 발견될 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다"고 말했다.

kji01@newspim.com

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'AI직원 35명' 日 NEC…한달 인건비는 300만원? [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 NEC가 인공지능(AI) 에이전트 35명으로만 구성된 '무인 부서'를 운영하고 있다. 부서장부터 중간관리자, 실무 직원까지 모두 AI로 채웠으며, 한 달간 투입된 비용은 약 35만엔(약 300만원)에 불과했다. AI 에이전트 한 명당 월평균 비용은 약 1만엔으로, 사람을 고용하는 방식과 비교해 인건비를 획기적으로 낮출 가능성을 보여주는 실험이다. 14일 닛케이(日經)비즈니스에 따르면 NEC는 지난 8월 1일 '코퍼레이트 AI·워크포스 부문'을 출범했다. 9월 3일 기준 35명의 AI 에이전트가 소속돼 있으며, 경영진 역할을 맡은 AI부터 재무·전략 담당자, 실무 직원까지 일반 조직과 유사한 구조로 운영된다. 이 부서는 법무·인사 등 기업의 관리 업무 가운데 특히 경영기획에 가까운 일을 맡는다. 사내외 정보를 수집·분석하고 경영진의 의사결정을 지원하는 정보 현황판을 작성·운영하는 것이 핵심 임무다. ◆ AI 35명이 월 300만원으로 경영기획까지 NEC가 공개한 실증 결과에서 가장 눈길을 끄는 대목은 비용이다. AI 부서의 실증 기간인 7월 한 달간 AI가 정보를 처리할 때 발생하는 토큰 비용은 약 300만원이었다. 같은 업무를 사람이 수행한다면 인건비가 훨씬 많이 들 것이라는 게 회사 측 설명이다. AI 에이전트 한 명당 단순 평균으로 환산하면 월 약 8만5000원이다. 다만 이 금액은 급여나 전체 운영비가 아니라 AI 모델이 작업을 수행하면서 사용하는 토큰 비용이다. 시스템 구축·유지보수, 전력, 보안 관리 등에 드는 비용까지 포함한 총비용과는 구분해야 한다. 실제 업무도 구체적이다. 재무 담당 AI는 매월 사내 결산 자료를 취합해 재무 보고서를 작성하고, 주가 분석 담당 AI는 매일 아침 자사와 경쟁사의 주가 동향을 정리한다. 또 다른 AI는 정부기관의 시스템 갱신 시기를 분석해 영업 대상으로 삼을 고객을 추려낸다. NEC 무인 부서 구성 [출처=닛케이비즈니스] ◆ AI가 AI를 평가하고 조직을 개선 이 부서의 특징은 AI가 단순히 주어진 작업만 수행하는 데 그치지 않는다는 점이다. AI 에이전트들은 서로 역할을 나눠 자료를 검토하고, 문제점을 지적하며, 업무 효율을 높이는 방안을 논의한다. 예컨대 품질관리 담당 AI는 다른 에이전트가 만든 자료를 점검해 누락된 내용을 지적한다. 비용 관리 담당 AI는 토큰 사용량을 줄이는 방법을 찾아 조직 전체에 공유한다. 재무 담당 경영진 AI는 AI 활용에 투입하는 비용과 성과를 비교해 투자 판단을 내린다. AI 경영진은 매주 '임원회의'를 열어 조직 개선 방안을 논의하고, AI 직원의 역할과 직책이 맞지 않으면 인사 면담을 거쳐 강등하는 사례도 나왔다. 사람의 조직에서 볼 수 있는 평가와 관리 절차를 AI 조직에도 적용한 것이다. 업무 중 오류가 발생하면 AI 에이전트가 스스로 수정하고 외부 환경 변화에도 대응한다. 실패를 점검하고 개선안을 적용하는 순환 구조를 통해 업무 수행 방식을 계속 다듬는다는 설명이다. 다만 최종 평가와 의사결정, 거버넌스 통제는 사람이 담당하며, 사람의 승인이 필요한 사안에도 직원이 개입한다. ◆ 사람은 AI가 만든 결과로 현실을 움직인다 NEC가 무인 부서를 만든 배경에는 AI 활용 방식을 바꾸려는 전략이 있다. 사람이 필요할 때마다 AI를 도구로 사용하는 수준을 넘어, AI 자체가 독립된 조직처럼 업무를 수행하도록 하겠다는 것이다. 고다마 히로시 AI전환최고책임자는 "사람이 AI를 매번 사용하는 기존 방식으로는 AI의 속도와 기능을 충분히 활용하기 어렵다"며 "이에 따라 인적 자본과 AI 자본을 분리하고, 각각의 강점을 살려 가치를 창출하는 조직 모델을 실험하고 있다"고 설명했다. AI가 제공하는 분석은 경영 판단에도 변화를 가져올 수 있다. NEC 측은 기존에는 사업 부문이 보고하는 수치가 보수적으로 제시되는 경향이 있었지만, AI는 예측에 기반한 객관적인 수치를 제공해 사업 부문과 더 깊이 있는 논의를 할 수 있게 됐다고 설명했다. AI 부서의 업무 범위는 향후 총무 등 기업 관리 업무 전반으로 확대될 전망이다. 다만 AI가 사람의 일자리를 곧바로 대체한다는 의미는 아니라는 게 NEC의 입장이다. [AI 일러스트=오영상 기자] goldendog@newspim.com 2026-10-14 08:25

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