전주시, 근로자 체육대회 개최…노사 화합·상생문화 확산

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 14일 지역 노동자 체육행사를 열었다
- 노동자 200여 명이 족구·농구 등 경기를 즐겼다
- 전주시는 노사 상생과 노동자 복지 향상을 추진했다
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시가 14일 지역 노동자들의 사기를 높이고 노사 간 소통과 화합을 강화하기 위한 체육행사를 열었다.
전주시와 한국노총 전주시지역지부는 이날 화산체육관에서 조지훈 전주시장과 최주만 전주시의회 의장, 김경오 한국노총 전주시지역지부 의장, 지역 노동자 200여 명이 참석한 가운데 '2026년 전주시장기 근로자 체육대회'를 개최했다고 빍혔다.
이번 행사는 노동자의 근로의욕을 높이고 권익 신장과 노사 간 화합을 도모하기 위해 마련됐다. 선수단 입장과 내빈 소개를 시작으로 족구와 농구, 삼각경기 등 다양한 종목이 진행돼 참가자들이 함께 어울리며 친목을 다졌다.
김경오 한국노총 전주시지역지부 의장은 "노동자들을 위한 뜻깊은 행사인 만큼 일상의 걱정을 내려놓고 동료들과 화합과 친목을 다지는 즐겁고 유익한 시간이 됐길 바란다"고 말했다.
조지훈 전주시장은 "지역경제의 든든한 버팀목인 노동자들과 신뢰와 협력을 바탕으로 노사 상생문화가 정착될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이고 노동자 복지 향상과 양질의 일자리 창출을 위한 정책을 적극 추진하겠다"고 강조했다.
전주시는 노동이 존중받는 사회를 만들기 위해 노사민정협의회와 사무국, 이동노동자쉼터, 비정규직노동자지원센터 등을 운영하며 노동자 권익 보호와 복지 향상을 위한 다양한 지원 정책을 추진하고 있다.
lbs0964@newspim.com