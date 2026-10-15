[오늘날씨] 전국 맑고 일교차 커...수도권 아침 10도

AI 핵심 요약beta
- 15일 기상청은 전국이 대체로 맑고 수도권 아침 기온이 10도 안팎이라고 예보했다
- 찬 공기 유입으로 전국 대부분 지역에서 낮밤 기온차가 15도 안팎으로 크겠다
- 경기·강원 북부에는 5㎜ 미만 빗방울이 내리고 낮 기온은 19~24도겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 목요일인 15일은 대체로 맑은 가운데 수도권 아침 기온이 10도 안팎으로 떨어지고 일교차도 클 전망이다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 북서쪽에서 찬 공기가 내려와 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 매우 크겠다.
경기와 강원 북부에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 5㎜ 미만이다.
전국 아침 최저기온은 3~12도, 낮 최고기온은 19~24도로 예보됐다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 10도 ▲인천 12도 ▲수원 10도 ▲춘천 6도 ▲강릉 11도 ▲청주 9도 ▲대전 8도 ▲전주 8도 ▲광주 9도 ▲대구 7도 ▲부산 12도 ▲울산 10도 ▲제주 13도다.
최고기온은 ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 19도 ▲강릉 23도 ▲청주 22도 ▲대전 23도 ▲전주 22도 ▲광주 23도 ▲대구 23도 ▲부산 23도 ▲울산 23도 ▲제주 22도다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.
calebcao@newspim.com