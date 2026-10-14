대주전자재료, 700억원 규모 CB 발행

AI 핵심 요약beta
- 대주전자재료가 14일 700억원 규모 전환사채 발행을 발표했다
- 국민성장펀드 자펀드 3곳은 전환사채에 75억원 규모로 참여했다
- 대주전자재료는 우주·전기차용 실버페이스트 공급을 협의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 우주·지상 태양광 소재와 MLCC 분야에서 성장을 앞두고 있는 대주전자재료가 700억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다고 14일 밝혔다.
대주전자재료는 기준가 대비 13.7% 할증된 주당 12만원에 700억원 규모의 전환사채를 발행한다. 표면 및 만기 이자율은 모두 0%이며, 주가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱)은 적용되지 않는다. 발행금액의 최대 50%에 대한 매도청구권(콜옵션)도 포함했다.
회사에 따르면 오라이언자산운용, 타임폴리오자산운용, DB자산운용이 운용하는 국민성장펀드 자펀드 3곳이 총 75억원 규모로 참여한다.
업계에 따르면 북미 우주항공 기업 S사와 글로벌 전기차 기업 T사가 2030년까지 100GW 이상의 태양광 발전 설비 구축을 추진하는 가운데 대주전자재료가 실버페이스트 공급 후보로 거론되고 있다. 실버페이스트는 태양전지 원가의 약 35%를 차지하는 소재로, 중국 외 공급망 확보가 중요한 조건으로 꼽힌다.
S사는 올해 초에 이어 지난달 대주전자재료를 방문해 공급에 앞선 제품 점검과 조정 관련 논의를 진행한 것으로 전해졌다. T사는 내년 3분기 양산을 목표로 미국 텍사스주에 20GW 규모의 제조시설을 구축할 예정이다. T사 관계자들도 지난달 초 대주전자재료를 방문해 제조시설과 개발·품질관리 역량을 점검하고 공급 관련 협의를 진행했다.
T사는 은을 직접 구매해 소재 업체에 제공하는 '사급' 방식도 검토 중인 것으로 알려졌다. 이는 실버페이스트 생산에 필요한 원재료 조달 부담을 줄이기 위한 방안이다.
nylee54@newspim.com