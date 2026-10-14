경기도, 글로벌 창업 축제 '경기 스타트업 서밋' 개막...184개사 참여

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 14일 수원컨벤션센터에서 경기 스타트업 서밋을 개막했다
- 추미애 지사는 규제샌드박스와 해외 투자 지원 확대를 강조했다
- 스타트업 162개사 등 184개 기관·기업이 참여해 투자 상담을 진행했다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 국내외 혁신 스타트업과 글로벌 투자사, 대·중견기업이 한자리에 모여 혁신 기술을 선보이고 투자 유치를 모색하는 '2026 경기 스타트업 서밋(G-SUMMIT 2026)'이 14일 수원컨벤션센터에서 이틀간의 일정으로 막을 올렸다고 밝혔다.
경기도가 주최하고 경기도경제과학진흥원이 주관하는 이번 행사는 '그레이트 이노베이션(Great Innovation), G-SUMMIT 2026'을 주제로 개최된다.
추미애 경기도지사는 개회사에서 "대한민국에서 스타트업이 가장 많이 모이는 곳이 바로 경기도로 하루 평균 약 195개의 기술창업기업이 새로 태어나고 있다"며 "우수한 기술을 가진 기업과 가능성을 알아채는 투자자, 대기업, 그리고 글로벌 시장이 연결되는 혁신 생태계를 조성하겠다"고 밝혔다.
이어 병아리가 알을 깨고 나오기 위해 안팎에서 함께 껍질을 쪼아야 한다는 고사성어 '줄탁동시(啐啄同時)'를 인용하며 "경기도가 밖에서 껍질을 함께 두드리는 적극적인 조력자 역할을 맡겠다. 규제샌드박스를 통한 실증·사업화 지원, 해외 공동연구 및 투자 유치를 통한 글로벌 진출 확대, 오픈이노베이션을 통한 대·중견기업과의 협력 기회를 적극 넓히겠다"고 강조했다.
특히 추 지사는 "단기 성과에 연연하지 않고 미래산업에 지속 투자할 수 있는 기반으로서 '경기미래투자공사' 설립을 구상·논의 중"이라며 "소재·부품·장비와 R&D 등장기적 투자가 필요한 분야까지 지원 폭을 확대하겠다"고 밝혔다.
김태형 경기도의회 미래과학협력위원회 위원장은 축사를 통해 "이번 서밋이 단순 행사에 그치지 않고 실질적인 투자 유치와 기술 협력 해외 진출로 이어지길 기대하며 의회 차원에서도 정책적·제도적 지원에 힘쓰겠다"고 응원했다.
개막식에는 휴머노이드 로봇을 활용한 오프닝 퍼포먼스가 진행됐으며 이어 정재승 KAIST 교수, 딥엑스(DEEPX) 김녹원 대표, 플러그앤플레이 벤처스 레자 카제이 투자디렉터의 기조연설이 이어졌다.
이번 행사에는 딥엑스, 칩스케이 등 팹리스 기업과 앤시스코리아 공동관을 포함해 스타트업 162개사, 유관기관 22개사 등 총 184개 기관·기업이 참여해 전시 부스를 꾸렸다.
투자 유치를 위한 밋업존에서는 미국 플러그앤플레이 벤처스, 유럽 라케스타, 일본 SBI 인베스트먼트, 영국 인모션 벤처스 등 해외 유수 벤처캐피털(VC) 관계자 42명을 포함한 투자자들과 스타트업 간 480건의 1대1 현장 매칭 상담이 펼쳐진다.
이 밖에도 스타트업 네트워킹 프로그램 '스담스담', 'G-Star 오디션' 결선, 채용 상담 라운지 등 다채로운 프로그램이 운영된다.
1141world@newspim.com