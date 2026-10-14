화성·수원·용인·성남 '경기남부광역철도' 반영 촉구 공동 기자회견 열어

AI 핵심 요약beta
- 정명근 화성특례시장 등은 13일 경기남부광역철도 반영을 촉구했다
- 참석자들은 제5차 국가철도망 계획 반영과 정부의 결단을 요청했다
- 광역철도는 잠실부터 화성 봉담까지 50.7km를 연결하는 사업이다
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 화성·수원·용인·성남을 잇는 '경기남부광역철도'의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하는 공동 기자회견을 지난 13일 국회의사당 소통관에서 열었다고 14일 밝혔다.
이번 기자회견은 정명근 화성특례시장과 권칠승 국회의원이 마련해 경기남부광역철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 지역의 뜻을 전달했다.
이날 기자회견에는 정명근 화성특례시장과 김현수 수원특례시 제1부시장을 비롯해 권칠승 화성시 국회의원, 염태영 수원시 국회의원, 부승찬 용인시 국회의원 등이 참석했다.
참석자들은 경기남부광역철도의 조속한 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하는 공동 기자회견문을 낭독하고 정부의 적극적인 검토와 결단을 요청했다.
정명근 화성특례시장은 "화성·수원·용인·성남을 비롯한 경기남부는 대한민국의 미래산업을 이끌어가는 핵심 경제권"이라며 "지속적인 성장과 시민들의 교통편의를 위해 광역교통망 확충이 반드시 필요하다"고 말했다.
이어 "경기남부광역철도는 단순한 교통 편의를 넘어 국가 전략산업을 뒷받침할 핵심 대동맥"이라며 "사업의 필요성과 타당성이 확인된 만큼 420만 경기남부 시민의 뜻을 담아 제5차 국가철도망 구축계획에 반드시 반영해 줄 것을 정부와 국토교통부에 강력히 건의한다"고 촉구했다.
경기남부광역철도는 서울 잠실종합운동장에서 성남 판교, 용인 수지, 수원 광교를 거쳐 화성 봉담까지 연결하는 총연장 50.7km 규모의 광역철도 사업이다.
4개 시가 공동으로 실시한 사전타당성조사에서 B/C 1.20을 확보했다. 이러한 가운데 경기남부광역철도의 조속한 추진을 촉구하는 시민들의 목소리도 이어지고 있다.
해당 지자체들은 지난 5월 범시민 서명운동을 통해 4만 4000여 명의 서명을 모아 국토교통부에 전달하는 등 국가철도망 구축계획 반영을 지속적으로 건의해 왔다.
ssamdory75@newspim.com