김동하·이용운·이열 부산시의원, 친환경자동차 정비안전망 구축 논의

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회가 13일 전기차 정비 안전망 구축 간담회를 열었다
- 고전압 안전교육·실습기자재 지원과 지역 정비망을 논의했다
- 청년 인력 양성과 2027년 관련 지원사업 반영을 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
실습 기자재 지원 방안 등
내년 예산 현장 요구 반영
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 전기차 정비 수요가 늘면서 현장 중심의 교육과 안전관리 체계 마련에 나섰다.
부산시의회 김동하·이용운·이열 의원은 전날 시의회 2층 대회의실에서 부산시자동차전문정비사업조합과 함께 '친환경자동차 정비안전망 구축 정책 간담회'를 개최했다고 14일 밝혔다.
이번 간담회에는 자동차 정비업계 관계자들이 참석해 현장 애로사항과 정책 제안을 전달했다.
이날 간담회에서는 고전압 안전교육과 실습 기자재 지원, 시민 생활권 내 정비망 구축, 청년 정비인력 양성 등도 주요 현안으로 논의됐다.
이용운 의원은 정비교육과 안전관리 분야 지원이 부족하다는 것에 공감하며 내년 추진을 검토 중인 정비교육사업과 관련해 "단발성 사업으로 그치지 않게, 현장 수요와 사업성과를 면밀하게 분석해 단계적인 확대해 나가겠다"고 말했다.
김동하 의원은 타 시도의 교육비·기자재 지원과 미래형 자동차 전문인력 양성 사례를 언급하며 "부산도 다른 지역의 지원정책을 비교해 정비교육과 인력양성, 기자재 지원을 포함한 체계적인 지원방안을 마련해야 한다"고 강조했다.
이열 의원은 고전압 안전교육과 실습 중심 교육환경 구축의 필요성을 제기했다. 이 의원은 "친환경자동차 정비는 일반 정비와 달리 감전과 화재 등 안전위험이 큰 만큼, 정비인력의 안전교육과 실습기자재 지원을 함께 강화해야 한다"고 말했다.
자동차 정비업계 관계자들은 전기차 정비가 일부 직영센터와 대형 정비망에 집중될 경우 시민들의 정비 대기시간과 비용 부담이 커질 수 있다고 지적했다. 이에 시민 생활권 내 전문정비업체의 역량을 높이고 지역 정비망을 강화해야 한다고 요청했다.
세 의원은 간담회에서 나온 현장 의견을 바탕으로 부산시 관련 부서와 협의를 이어갈 예정이다.
또 2027년도 예산과 향후 친환경자동차 정비교육·안전관리·실습기자재 지원사업 등에 현장의 요구가 반영될 수 있도록 지속적으로 살펴볼 계획이다.
ndh4000@newspim.com