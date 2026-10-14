수원시 '2026 수원시 일자리박람회' 통해 300명 채용 예정

AI 핵심 요약beta
- 수원시는 14일 20일 일자리박람회를 개최한다고 밝혔다.
- 50개 기업이 참여해 현장면접으로 300명을 채용할 예정이다.
- 취업특강과 AI·VR 체험 등 다양한 지원 프로그램을 운영한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 오는 20일 수원컨벤션센터 전시홀에서 '2026 수원시 일자리박람회'를 개최한다고 14일 밝혔다.
바이오·반도체, 제조업, 복지 등 분야의 50개 기업이 참여해 일대일 현장 면접을 거쳐 300명을 채용할 예정이다. 일자리를 찾는 수원시민은 누구나 참가할 수 있다.
채용관에서 현장면접을 하고 취업정보관에서는 수원일자리센터·수원시 신중년센터·수원고용복지플러스센터 등 15개 일자리 관련 기관이 취업 정보를 제공한다..반도체 기업 채용담당팀장의 취업특강(취업 꿀팁 노하우)도 열린다.
부대행사로 ▲인공지능(AI) 취업지원(자기소개서 첨삭, 모의면접)▲인공지능(AI) 체험(퍼스널컬러, 포토, 관상)▲직무 가상현실(VR) 체험▲이력서 사진촬영▲취업타로 등을 운영한다.
사전행사로 오전 10시부터 직업계고 학생들을 대상으로 취업지원 프로그램을 운영한다. 1대 1 실전면접 클리닉, 적성검사, 멘토링 프로그램 '아주 나이스(AJOU NICE)한 만남' 등을 진행한다.
수원시 관계자는 "첨단기업, 복지 등 특화 분야 중심의 일자리 매칭으로 실질적인 채용 기회를 제공하겠다"며 "모든 연령대 구직자가 활용할 수 있는 취업지원프로그램을 운영해 구직자들이 역량을 높일 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
참여 기업 목록은 수원시 홈페이지 '시정소식' 게시판에서 '2026 수원시 일자리박람회'를 검색해 확인할 수 있다.
ssamdory75@newspim.com