진안 신활력 네트워크 상생마켓 개최…지역 창업체 판로 확대

AI 핵심 요약beta
- 진안군 신활력플러스사업추진단은 13일 상생마켓을 개최했다
- 지역 창업체와 주민이 상품을 교류하며 판로 확대를 모색했다
- 공연과 참여행사로 세대 간 소통과 전통시장 활성화를 도모했다
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공연·체험·주민 참여 프로그램 운영, 전통시장과 연계한 지역경제 활성화 도모
[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군 신활력플러스사업추진단은 지역 창업체와 주민이 함께하는 상생의 장을 마련해 지역 상품 판로 확대와 교류 활성화에 나섰다고 14일 밝혔다.
진안군 신활력플러스사업추진단은 전날 진안고원시장 주차장 일원에서 개최한 '2026 진안 신활력 네트워크 상생마켓'을 성황리에 마무리했다.
'공감으로 잇는 진안'을 주제로 열린 이번 행사는 신활력플러스사업에 참여한 액션그룹과 창업체의 상품 및 활동 성과를 주민과 방문객에게 알리고 참여 주체 간 교류를 확대하기 위해 마련됐다.
행사장에는 개방형 판매·홍보 공간인 '신활력 상회'가 조성돼 지역 먹거리와 농특산물, 가공상품 등을 선보였다. 참여 업체들은 상품 판매와 시식, 홍보 활동을 진행하며 방문객과 소통하고 판로 확대 기회를 모색했다.
진행자가 상회를 직접 찾아 대표 상품과 활동을 소개하는 '우리 상회를 소개합니다' 프로그램도 운영됐다. 진안의 지역과 시장, 농특산물을 소재로 한 '진안 홍든벨'과 즉석 2행시 등 주민 참여 행사도 호응을 얻었다.
공연 프로그램으로는 고고장구 난타를 시작으로 매직쇼, 트로트 한마당, 서커스쇼 등이 이어졌으며 프리패스의 피날레 공연으로 행사의 분위기를 더했다. 어린이부터 중장년층까지 다양한 세대가 함께 즐기며 화합하는 자리가 됐다.
행사장은 기존 진안고원시장의 정상 영업을 유지하면서 개방형 공간으로 구성했다. 중앙에는 파라솔 쉼터를 마련해 상품 구매와 체험, 휴식, 공연 관람이 자연스럽게 이어지도록 했으며 상생마켓과 전통시장의 동반 활성화도 도모했다.
전춘성 진안군수는 "기본사회를 실천하는 진안군에서 신활력플러스 창업그룹과 네트워크 그룹이 기본소득 순환의 한 축을 담당할 수 있도록 지속적으로 육성하고 지원하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com