평택시, '평택형 방위산업' 본격 육성…민·군 협력 생태계 전략 논의

AI 핵심 요약beta
- 평택시는 14일 국방·방산 전문가 간담회를 개최했다
- 시는 국방·반도체·물류 기반을 결합한 방산 육성을 추진했다
- 전문가들은 특화 분야 발굴과 협력체계 구축 등을 제안했다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 독보적인 국방 인프라와 반도체 첨단 산업, 평택항의 물류 강점을 유기적으로 결합한 '평택형 방위산업' 육성에 나선다.
14일 시에 따르면 시청 종합상황실에서 국방·방산 분야 전문가와 관계 기관 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 '평택시 방위산업 전문가 간담회'를 개최했다.
간담회는 육·해·공군 전력이 집결한 대한민국 국방의 중심지이자 세계적인 반도체 산업 기반을 갖춘 평택만의 자산을 활용해 지역 맞춤형 방위산업 육성 방향을 모색하고.전문가들의 실효성 있는 제언을 향후 시 정책에 적극 반영하기 위해 마련됐다.
회의에는 최원용 평택시장을 비롯해 국방부, 국방과학연구소(ADD), 한국방위산업진흥회, 한국국방기술학회, 한국생산기술연구원, 주요 방산기업 등 산·학·연·관을 아우르는 전문가들이 참석했다.
이날 간담회는 경기연구원의 '평택형 방위산업 육성 추진 방향' 제안 발표를 시작으로 열렸다.
특히 자문 토론에서는 ▲평택의 지역 여건에 부합하는 특화 분야 발굴▲중앙부처 및 국방 관계 기관과의 촘촘한 협력 체계 구축▲관내 우수 제조기업의 방산 분야 진출 및 업종 전환 지원▲경기도 방산혁신클러스터 공모 사업과의 전략적 연계 등 추진 과제 등이 제시됐다.
시는 이날 간담회에서 도출된 전문가들의 의견을 바탕으로 경기도 방산혁신클러스터 공모 대응을 위한 기관 간 협의체를 구성하는 한편, 평택형 방위산업 육성 전략을 단계적으로 정교화해 나갈 계획이다.
최원용 평택시장은 "평택은 해군 제2함대사령부, 공군작전사령부, 주한미군 기지 등이 집결한 국내 최대 규모의 안보 거점이자 첨단 산업 인프라를 두루 갖춘 방위산업 육성의 최적지"라며 "오늘 간담회를 초석 삼아 전문가분들의 소중한 제언을 국가 협력사업 발굴과 육성 전략 수립에 적극 반영해, 방위산업을 평택의 미래 성장축으로 키우는 동시에 국가 안보 발전에도 기여하겠다"고 밝혔다.
krg0404@newspim.com