구리시, 홈페이지 개편·AI 챗봇 '구리봇' 시범 서비스 시작

AI 핵심 요약beta
- 구리시는 14일 대표 홈페이지를 개편하고 구리봇 시범서비스를 시작했다
- 구리봇은 자연어 질문을 분석해 행정정보를 요약해 제공하는 서비스다
- 시는 홈페이지와 열린시장실 디자인도 개편해 행정정보 접근성을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시는 대표 홈페이지 메인 화면을 개편하고 생성형 인공지능(AI) 기반 검색 챗봇 '구리봇' 시범 서비스를 시작했다고 14일 밝혔다.
이번 개편은 복잡한 홈페이지 메뉴 구조를 개선해 시민들이 필요한 행정정보를 보다 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 홈페이지를 개편했다고 밝혔다.
구리봇은 이용자의 자연어 질문을 분석해 관련 행정정보를 요약해 제공하는 서비스다. 글자 크기 조절과 사이드바 고정 등 사용자 맞춤형 기능도 지원한다.
서비스 이용을 원하는 시민은 구리시 대표 홈페이지 상단의 AI 검색창이나 화면 하단에 배치된 구리봇 아이콘을 통해 접속할 수 있다. 시는 대표 홈페이지와 열린시장실의 디자인도 함께 개편해 주요 시정 소식과 행정정보에 대한 접근성을 높였다.
구리시 관계자는 "구리봇 도입과 홈페이지 개편을 통해 시민들의 디지털 행정서비스 접근성이 한층 높아질 것으로 기대한다"며 "앞으로도 시민 의견을 적극 반영해 정보 격차를 줄이고 편리한 온라인 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com