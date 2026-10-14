한국해비타트 'CCYP 연합캠프', '대한민국 공익활동 임팩트 어워드' 행안부 장관상 수상

AI 핵심 요약beta
- 한국해비타트는 14일 CCYP 연합캠프로 행안부 장관상을 수상했다
- CCYP 연합캠프는 인구감소 지역 주거 개선과 활성화를 지원했다
- 2023년 이후 7회 운영하며 봉사자 192명과 개보수 18건을 기록했다
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 국제 주거복지 비영리단체 한국해비타트는 자사 산하 학생 동아리 연계 프로그램인 'CCYP 연합캠프'가 '제1회 대한민국 공익활동 임팩트 어워드'에서 행정안전부 장관상을 수상했다고 14일 밝혔다. 시상식은 서울 여의도 전경련회관에서 진행됐다.
해당 어워드는 올해 신설된 행사로 행정안전부, 한국자선단체협의회, 한국자원봉사협의회, 더나은미래가 공동 주관하여 기업 및 공익법인의 활동 사례를 평가해 포상한다. 한국해비타트는 인구 소멸 위기 지역에 청년 자원봉사 인력을 투입해 물리적 주거 환경 보수 및 도시재생 제반 활동을 실증적으로 수행한 누적 실적을 바탕으로 수상 기관에 선정됐다.
수상 대상인 CCYP(Campus Chapters & Youth Program)는 지난 2000년 출범해 현재 전국 28개 학교 단위에서 운영 중인 주거 환경 관련 학생 연합 동아리다. 해당 단체가 주도하는 'CCYP 연합캠프'는 인구 감소 지역 현장에 체류하며 물리적 주거 환경 개선과 지역 활성화 지원 업무를 병행하는 봉사 기반의 특화 사업이다. 2023년 전남 고흥에서 첫 캠프가 진행된 이후 현재까지 전남 고흥 지역 6회, 전북 부안 지역 1회 등 총 7회에 걸쳐 정규 운영되었으며, 누적 자원봉사자 192명이 현장에 투입됐다.
현장 활동의 핵심은 노후 주거 시설 보수 공사다. 한국해비타트 본부 및 관할 지자체, 지역 복지기관과의 행정 협력망을 통해 주거 취약 가구를 사전 선별한 뒤, 현장에 투입된 인력이 도배 및 장판 교체, 맞춤형 가구 제작 등의 물리적 시공을 직접 진행한다. 현재까지 해당 프로그램을 통해 완료된 개보수 및 시설 개선 건수는 총 18회로 집계됐다.
건축 시공 실무 외에 지역 브랜딩 및 교육 지원 업무도 병행 수행된다. 현장 인력들은 관내 교육 기관과 연계해 체육대회 등 아동 대상 프로그램을 기획 및 운영하며, 파견된 마을의 공식 로고 디자인 기획, 슬로건 제정, 지역 특산물 연계 굿즈 제작 등 행정적 브랜딩 작업과 현장 아카이빙 활동을 수행한다.
ohzin@newspim.com