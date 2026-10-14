강원앵커센터, 내년 중간평가 대비 추진성과 점검

AI 핵심 요약beta
- 강원앵커센터가 14일 강원인재원에서 발전전략 세미나를 개최했다
- 참석자 21명은 2027년 중간평가 대비 1차년도 성과를 점검했다
- 대학 간 협력과 지역산업 맞춤형 인재양성 방안을 논의했다
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원앵커센터는 14일 강원인재원에서 제29회 강원앵커실행위원회와 연계한 '강원앵커 발전전략 세미나'를 개최했다고 밝혔다.
이번 세미나에는 강원특별자치도, 강원앵커센터, 강원연구개발지원단 및 도내 대학 앵커사업단장 등 21명이 참석해 2027년 중간평가를 대비한 1차년도 추진성과를 점검하고 향후 발전 방향을 논의했다.
세미나는 대학별 교육·연구·산학협력 성과가 학생, 기업, 그리고 지역사회에 미친 변화를 살펴보고 이를 강원 전체의 공동성과로 발전시키기 위해 마련됐다.
참석자들은 각 대학의 대표성과와 성과창출 요인, 개선 필요사항을 공유하고 우수사례의 대학 간 연계·확산을 통한 공동성과 창출 방안도 모색했다. 특히 각 대학의 특화역량과 교육·연구자원을 연계해 지역산업 맞춤형 인재양성, 취·창업 지원, 지역현안 해결 등을 중심으로 협력 방안을 제시했다.
또 대학들이 제안한 발전전략을 바탕으로 강원앵커 차원의 공동 발전 방향도 논의했다. 주요 제안으로는 강원형 취업·정주 연계 공유대학 운영, 외국인 유학생을 위한 공동 취·창업 지원체계 구축 등이 포함됐다.
강원앵커센터는 이번 세미나에서 제안된 의견을 통해 대학 간 협력사업을 구체화하고 우수성과의 지역 확산과 2027년 중간평가 대비 성과관리 체계 고도화를 추진할 예정이다.
김미숙 강원앵커센터장은 "1차년도에는 각 대학의 특성화 역량을 바탕으로 다양한 성과가 창출됐다"며, "이제는 이러한 성과가 지역의 실질적인 변화로 이어지도록 발전시켜야 할 시점"이라고 강조했다.
이어 "대학별 강점과 자원을 유기적으로 연결해 공동성과 창출에 역량을 집중하겠다"며 "강원앵커센터가 대학, 기업, 지자체 간 협력의 구심점으로 지역과 대학이 함께 성장하는 기반을 마련해 나가겠다"고 덧붙였다.
onemoregive@newspim.com