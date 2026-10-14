하정우·차정원, 부부된다…12월 13일 결혼

AI 핵심 요약beta
- 하정우와 차정원이 14일 12월 13일 결혼한다고 밝혔다.
- 두 사람은 서울 한 호텔에서 비공개 결혼식을 올릴 예정이다.
- 2020년 연인으로 발전해 올해 초 열애 사실을 인정했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하정우와 차정원이 오는 12월 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺는다.
14일 하정우의 소속사 워크하우스컴퍼니 관계자는 "하정우와 차정원이 12월 13일 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올린다"고 밝혔다. 예식은 비공개로 진행될 예정이다.
두 사람은 2020년 무렵 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전한 것으로 알려졌다. 올해 초 열애 사실을 인정했으며, 당시 제기된 7월 결혼설에 대해서는 사실이 아니라고 선을 그었다. 이후 하정우가 차정원의 촬영장에 커피차를 보내는 등 공개적으로 애정을 드러내기도 했다.
하정우는 2002년 데뷔한 뒤 영화 '추격자', '황해', '베를린', '암살', '터널', '신과함께' 시리즈 등 다수의 작품에 출연했다. 최근 tvN 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'에 출연했으며, 영화 '내부자들: 악인들의 탄생'(가제)을 준비 중이다.
차정원은 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔했다. 이후 드라마 '그녀는 예뻤다', '무법 변호사', '특별근로감독관 조장풍', '플레이어2: 꾼들의 전쟁' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다. 지난 7월에는 tvN 예능 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁'에 출연해 활약했다.
moonddo00@newspim.com