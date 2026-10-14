안산시, 민선 9기 출범 100일 비전 선포..."'이음의 시정'으로 체감 성과 창출"

AI 핵심 요약beta
- 이민근 안산시장이 14일 민선 9기 시정 철학과 운영 방향을 발표했다
- 안산시는 ‘이음의 시정’을 내걸고 5대 목표와 9대 전략을 추진한다
- 첨단산업·돌봄·교육·교통 분야에서 시민 체감형 성과를 창출한다
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안산선 5.12km 지하화 추진·신안산선 자이역 신설 및 대부도 연장 철도망 구축
이민근 시장 "민선 8기 성과 바탕으로 가시적 결실 완성·안산 사는 자부심 높일 것"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시가 민선 9기 출범 100일을 맞아 '이음의 시정'을 새로운 시정 철학으로 제시하고 시민 체감형 성과 창출을 위한 5대 목표와 9대 전략을 본격 추진한다.
안산시는 민선 8기에서 마련한 산업·교통·복지·교육 인프라를 바탕으로 이를 기업 및 일자리 창출, 생활 안전, 돌봄 강화, 미래 교육, 교통 편의 등 시민 일상 속 가시적 성과로 완성하는 데 모든 행정력을 집중할 계획이다.
이민근 안산시장은 14일 시청에서 열린 '민선 9기 비전선포 언론브리핑'을 통해 민선 9기 시정 철학과 향후 4년간의 시정 운영 방향을 발표했다.
이 시장은 "민선 9기의 첫 100일은 민선 8기에서 착수한 사업들을 재점검하고 과감한 실행 계획을 구체화한 시간"이라며 "시민이 다시 부여한 기회는 단단히 다져온 기반 위에 가시적인 결실을 보이라는 명령으로 받아들이고 있다"고 밝혔다.
시는 민선 8기 동안 공약 이행률 92.7%를 기록한 데 이어 안산사이언스밸리(ASV) 경기경제자유구역 지정, 안산선 지하화 국가 선도사업 선정, 반월국가산업단지 인공지능 전환(AX) 착수 등 도시 발전의 틀을 다져왔다.
민선 9기 시정의 핵심 철학인 '이음의 시정'은 도시와 사람, 산업의 성장과 시민의 행복을 긴밀히 연결한다는 의미를 담았다.
주요 분야별 사업을 보면 첨단혁신 분야에서는 한양대 ERICA 캠퍼스 내 500병상 규모 종합병원과 첨단의료복합클러스터 조성을 추진하며 약 50만 평 규모의 경기경제자유구역을 로봇·AI·스마트제조 거점으로 육성한다.
반월국가산단에는 2028년까지 280억 원을 투입해 AX종합지원센터 및 제조 AI 오픈랩을 구축, 중소기업의 AI 기술 전환을 돕는다. 대송단지는 관광·농업·바이오·신재생에너지 복합 공간으로 개발 방안을 구체화한다.
복지·문화 분야에서는 청년 대상 월 3만 원 수준의 임대주택 지원사업과 '워킹맘 올패스', 공공형 키즈카페 4개소 신설, 아빠 공동 육아수당 등을 도입해 맞춤형 돌봄망을 구축한다. 사동 89·90블록에는 교육특화 에듀타운을 조성해 미래 기술 교육을 강화한다.
교통 환경 분야에서는 초지역부터 중앙역까지 약 5.12㎞ 구간의 안산선 지하화 사업을 추진해 지상 부지를 녹지·공원·상업 기능이 어우러진 주거·문화 중심축으로 전환한다.
신안산선 자이역 신설 및 대부도 연장선 국가철도망 계획 반영 추진, 수인분당선 출퇴근 배차 간격 개선, 안심 주차장 5000면 확보, 서울행 광역버스 확충 등도 속도감 있게 진행한다.
이민근 안산시장은 "민선 8기가 안산의 미래를 위한 초석을 다진 시기였다면 민선 9기는 시민들이 삶의 변화를 피부로 느끼는 결실의 시간이 될 것"이라며 "추진 공약별 목표를 세심히 점검하고 시민과의 진정성 있는 소통을 바탕으로 중단 없는 안산 발전을 완수하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com