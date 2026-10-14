익산 신흥공원 꽃바람정원…코스모스 꽃밭 '만개'

AI 핵심 요약beta
- 익산시는 14일 신흥공원 꽃바람정원 단장을 마쳤다
- 2㏊ 테마정원에 가을꽃을 심어 산책객을 맞이했다
- 8㏊ 코스모스 꽃밭은 다음 주 만개할 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
0.8㏊ 코스모스 꽃밭 다음 주 만개 예상...가을 명소 기대
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시 신흥공원 꽃바람정원이 형형색색의 가을꽃으로 물들며 시민들에게 도심 속 계절의 정취를 선사할 전망이다.
익산시는 꽃바람정원 내 가을 계절꽃 식재를 마무리하고 시민들이 일상 가까이에서 꽃을 감상하며 휴식을 즐길 수 있도록 정원을 새롭게 단장했다고 14일 밝혔다.
꽃바람정원 내 0.2㏊ 규모의 테마정원에는 다양한 가을 계절꽃을 심어 산책객들이 다채로운 꽃 풍경을 감상할 수 있도록 했다.
특히 0.8㏊ 규모의 코스모스 꽃밭은 다음 주 전 구간에 걸쳐 만개할 것으로 예상된다. 이에 따라 꽃바람정원 일대에는 가을의 정취를 더하는 풍성한 꽃 경관이 펼쳐질 것으로 기대된다.
꽃바람정원은 도심 가까이에서 계절의 변화를 느끼며 산책과 휴식을 즐길 수 있는 공간이다. 가족과 연인, 친구들이 함께 가을꽃을 감상하고 추억을 쌓는 나들이 장소로도 주목받고 있다.
한정복 익산시 녹색도시조성과장은 "꽃바람정원에 다채로운 가을꽃이 피어나 시민들을 맞이하고 있다"며 "신흥공원을 찾아 아름다운 꽃을 감상하고 가을 정취 속에서 소중한 사람들과 즐거운 시간을 보내길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com