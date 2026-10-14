완공 12년 신압록강대교 15일 개통… 북중 합동 개통식 개최

'북중 경제교류협력 획기적 전환점 될것' 전문가 관측

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국과 북한의 합의에 따라 신압록강대교(중국명: 중조신압록강대교)가 10월 15일 공식 개통되며, 양측은 이날 합동 개통식을 개최할 것이라고 신화통신이 14일 보도했다.

신압록강대교는 북한 신의주와 중국 단둥을 잇는 왕복 4차로 교량으로, 2010년에 착공해 2014년 완공된 이후 약 12년 만에 개통된다. 신 대교는 중국측이 독자적으로 22억위안을 투자해 건립됐다.

완공 이후 국제사회의 대북 제재와 자금사정에 따른 북한쪽 도로망 연결 문제, 팬데믹(코로나19) 등의 이유로 장기간 개통이 미뤄졌던 신압록강대교는 북중 수교 77주년을 맞아 올해 개통식을 갖게 된 것이다.

신압록강대교가 완공이후 오랫동안 개통되지 못한 주요 이유중 하나는 중국 측의 교두보, 진입로, 국경 검문소는 완공되었지만, 북한 쪽에서 다리를 북한 도로망 및 국경 검문소 등과 연결하지 못했기 때문인 것으로 알려졌다

베이징 외교 소식통은 신압록강대교 개통이 북중 우호 관계를 한층 긴밀하게 하고, 특히 유엔의 대북 제재 등으로 제한적이었던 양측의 경제 교류가 급물살을 타는 전환점이 될 것으로 전망했다.

이 소식통은 신압록강대교 개통을 계기로 중국이 향후 미국과 국제사회의 대북 제재에 얽매이기보다 자국의 이익을 우선하는 방향으로 북한과의 경제협력을 추진해 나갈 것으로 보인다고 밝혔다.

신압록강대교 개통과 관련, 북중 전문가들 사이에서는 최근들어 중국이 부쩍 국제사회에서 영향력을 키워가는 가운데 미국과도 공세적인 외교로 대응하고 있는 것과 무관치 않다는 분석이 나온다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 북한 신의주와 중국 단둥을 잇는 신압록강대교가 완공 12년만인 2026년 11월 15일 정식 개통된다. 사진= 바이두. 2026.10.14 chk@newspim.com

15일 공식 개통식을 앞두고 최근 북한 측 세관 건물에 '조선민주주의인민공화국'이라는 국호가 설치되고 인공기가 게양되는 등 개통이 임박했음을 보여주는 징후가 포착됐다. 중국 단둥 측 통관시설 전광판에 '통행'이라는 문구가 표시되거나 화물차들이 대기하는 모습도 확인됐다.

신압록강대교는 길이 약 3㎞의 왕복 4차로 자동차 전용 교량이다. 기존 조중우의교(압록강철교)는 철도와 도로가 함께 이용돼 물동량 처리에 한계가 있었지만, 신압록강대교가 개통되면 도로 화물을 분산해 양측 간 화물 운송이 한층 원활해질 것으로 보인다.

단둥 현지 소식통은 신압록강대교 개통에 대한 기대감으로 부동산 및 관광업체들의 움직임이 눈에 띄고, 생필품과 건설 자재 등의 교역 확대에 대한 기대도 커지고 있다고 밝혔다.

동남아 지역에서 건설 사업을 하는 한 중국 기업가는 지난 13일 저녁 베이징의 한 음식점에서 신압록강대교를 화제로 이야기를 나누던 중 "북중 관계는 갈수록 긴밀해질 것"이라며 "기회가 되면 동남아 지역의 사업 모델을 평양에 적용해 비즈니스를 할 것"이라고 밝혔다.

이 기업가는 현재 중국 경제가 내수 침체 등으로 부진한 상황이라며, 북한과의 교역이 활성화되고 부분적으로나마 투자가 이뤄진다면 중국에도 경제 회복의 기회가 될 수 있다고 말했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com