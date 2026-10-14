드림씨아이에스, 큐리바이오 기반 비동물시험 시장 진출 확대

AI 핵심 요약beta
- 드림씨아이에스가 14일 큐리바이오 인수로 비동물시험 사업을 확대했다
- 큐리바이오는 국내 제약사·대학병원과 플랫폼 도입 및 연구 계약을 체결했다
- 드림씨아이에스는 오가노이드 기술과 임상 CRO를 연계해 사업을 강화한다
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3D 신경근접합부 오가노이드 기술, FDA iSTAND 프로그램 채택
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 임상시험 수탁기관(CRO) 드림씨아이에스가 미국 오가노이드 및 생체모사칩 전문기업 큐리바이오(Curi Bio)의 경영권 인수를 기반으로 비동물시험과 신약 후보물질 평가 플랫폼 사업을 확대하고 있다. 글로벌 제약사와의 협력에 이어 국내 제약사와 대학병원 등으로 고객사를 넓히며 비임상·임상 연계 사업을 강화한다는 계획이다.
14일 드림씨아이에스에 따르면 큐리바이오는 최근 국내 주요 제약사와 대학병원 등 다수의 기업·기관을 대상으로 플랫폼 도입 및 연구 관련 계약을 체결했다. 기존 글로벌 제약사 중심의 사업을 국내 시장으로 확대하면서 오가노이드 기반 시험 서비스 공급을 늘리고 있다.
큐리바이오는 줄기세포 기반 오가노이드와 생체모사칩 기술을 활용해 신약 후보물질의 유효성과 안전성을 평가하는 플랫폼을 보유하고 있다. 노보노디스크와 일라이릴리 등 글로벌 제약사를 주요 고객사로 확보했으며 비만, 근감소증, 심장 및 근육 질환 치료제 개발 분야에서 관련 기술을 제공하고 있다.
최근에는 큐리바이오의 3차원(3D) 인체 신경근접합부(NMJ) 오가노이드 플랫폼 기반 기술 의향서(LOI)가 미국 식품의약국(FDA)의 '혁신적 과학·기술 접근(iSTAND·Innovative Science and Technology Approaches for New Drugs)' 프로그램에 채택됐다.
iSTAND는 신약 개발에 활용할 수 있는 새로운 과학적·기술적 접근법을 평가하는 FDA 프로그램이다. 이번 채택으로 큐리바이오는 해당 기술의 최종 적격성 인정을 위한 후속 절차를 준비하고 있다.
드림씨아이에스는 큐리바이오의 기술을 기존 임상시험 수탁 사업과 연계해 신약 개발 초기 단계부터 임상시험까지 지원하는 사업 구조를 구축할 계획이다. 오가노이드 기반 신약 후보물질 평가 서비스를 비임상 단계에 적용하고, 이후 임상시험 수탁 서비스와 연결하는 방식이다.
이 같은 사업 확대는 미국 FDA의 동물실험 관련 규제 변화에 대응하기 위한 전략이기도 하다. 미국에서는 FDA 현대화법(FDA Modernization Act) 등을 통해 신약 개발 과정에서 동물실험 이외의 시험법을 활용할 수 있는 제도적 기반이 마련됐다. 드림씨아이에스는 비동물시험 기술을 활용해 신약 개발에 필요한 기간과 비용을 줄이는 서비스를 제공한다는 방침이다.
회사는 기존 임상 CRO 사업에 큐리바이오의 오가노이드 플랫폼 사업과 국내외 계약 실적이 더해지면서 매출 확대에도 기여할 것으로 기대하고 있다. 특히 글로벌 제약사와의 협력 관계를 유지하면서 국내 제약·바이오 기업 및 연구기관을 대상으로 플랫폼 공급과 연구 서비스를 확대할 예정이다.
유정희 드림씨아이에스 대표이사는 "큐리바이오의 FDA iSTAND 채택과 국내 다수 제약사·병원과의 계약 성사는 기술력 검증을 넘어 드림씨아이에스가 글로벌 톱10 CRO로 도약하기 위한 결정적 전환점"이라며 "글로벌 빅파마 및 국내 우수 기관들과의 파트너십, 오가노이드 기반 비동물시험 기술, 당사의 임상 노하우를 결합해 차세대 비만·대사 질환 등 다양한 영역의 글로벌 신약 프로젝트를 선도하고 실적 성장을 가속화할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com