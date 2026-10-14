캐치더영, 20일 새 싱글 '패러노이아' 발매

AI 핵심 요약beta
- 캐치더영은 13일 새 싱글 ‘패러노이아’ 발매 소식을 알렸다.
- 신곡은 20일 오후 6시 온라인 음원 사이트에서 공개된다.
- 캐치더영은 11월 대만 공연과 유럽 투어로 활동을 이어간다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 밴드 캐치더영이 새 싱글 '패러노이아(PARANOIA)'를 발매한다.
캐치더영은 지난 13일 공식 SNS를 통해 커밍순 이미지를 공개하며 오는 20일 새 싱글 '패러노이아'의 발매 소식을 알렸다.
공개된 이미지는 흑백 비주얼을 바탕으로 인물의 뒷모습과 손으로 그린 듯한 스케치를 콜라주 형태로 구성해 독특한 분위기를 자아낸다. 여기에 화면 하단의 '패러노이아' 로고만이 다채로운 색감으로 표현돼 강렬한 대비를 이루며 시선을 끈다.
이번 신보는 국내는 물론 해외 무대에서도 활발한 행보를 펼치고 있는 캐치더영이 새롭게 선보이는 음악이라는 점에서 이목을 모은다. 탄탄한 밴드 사운드와 에너지 넘치는 라이브로 팀 고유의 색깔을 다져온 캐치더영이 '패러노이아'를 통해 보여줄 색다른 면모에 기대가 집중된다.
캐치더영은 최근 캐나다 토론토에서 열린 '2026 토론토 코리안 페스티벌'과 독일 베를린에서 개최된 '2026 케이인디온 페스티벌' 등 각국의 무대를 찾으며 글로벌 활동을 선보였다. 지난 6월 대만에서 개최된 '2026 GMA 쇼케이스'에 이어 오는 11월 1일 '2026 록 인 타이중'에도 출연하며 다시 한 번 현지 관객들과 호흡한다.
오는 11월부터 12월까지는 '2026 캐치더영 유럽 투어 – 이그나이트 이볼브(IGNITE EVOLVE)'를 개최하고 유럽 현지 팬들과 만날 예정이다. 새 싱글 발매부터 대만 공연, 유럽 투어까지 활동에 박차를 가하는 캐치더영의 하반기 행보에도 관심이 쏠린다.
한편 캐치더영의 새 싱글 '패러노이아'는 오는 20일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com