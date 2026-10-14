삼성전자, AI·히트펌프로 저탄소 주택 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 14일 AI 에너지 관리·히트펌프 기술을 공개했다
- 삼성 AI 모듈러 홈은 태양광·ESS·가전 전력을 통합 관리했다
- 삼성전자는 국내 저탄소 주거단지 사업 확대를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'EHS 올인원' 국내 출시 앞둬…영국 1500세대 적용 사례 공개
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 인공지능(AI) 기반 에너지 관리 기술과 고효율 히트펌프를 결합해 국내 저탄소 주거 시장 공략에 나선다. 가정에서 사용하는 냉난방 에너지를 줄이는 동시에 주거단지 전체의 전력 사용까지 관리하는 솔루션을 확대한다는 계획이다.
삼성전자는 14일 경기 화성시에 위치한 '삼성 AI 모듈러 홈' 견본주택을 방문한 김성환 기후에너지환경부 장관에게 고효율 냉난방과 AI 에너지 관리 솔루션을 소개했다고 밝혔다. 이번 방문은 정부가 추진하는 한국형 녹색전환(K-GX) 정책과 연계해 해당 기술의 활용 가능성을 살펴보기 위해 마련됐다. 현장에는 박승희 삼성전자 CR담당 사장과 김철기 DA사업부장 부사장 등이 참석했다.
삼성 AI 모듈러 홈은 공장에서 미리 제작한 주택을 현장에서 조립하는 방식에 AI 가전과 스마트홈 플랫폼 '스마트싱스'를 결합한 주거 모델이다. 가전과 관련 솔루션이 제작 단계부터 설치돼 입주 즉시 AI 홈 기능을 사용할 수 있다. 특히 태양광 패널과 에너지저장장치(ESS), 히트펌프 등을 연결해 전력 생산부터 저장, 소비까지 통합 관리한다. 스마트싱스 에너지를 통해 발전량과 전력 사용량을 실시간으로 확인하고 제어할 수 있다.
삼성전자는 국내 출시를 앞둔 히트펌프 냉난방 솔루션 'EHS 올인원'도 집중 소개했다. 하나의 실외기로 냉방과 바닥 난방, 온수 공급까지 해결하는 제품이다. 냉방 과정에서 발생하는 열을 버리지 않고 온수 생산에 재활용해 에너지 소비를 줄이는 것이 특징이다. 실외기 설치 공간도 줄일 수 있어 단독주택뿐 아니라 아파트 등 공동주택에도 적용할 수 있다.
해외에서 추진 중인 대규모 주거단지 에너지 관리 사례도 공개했다. 삼성전자는 영국 콘월 지역 1500세대 규모 주거단지에 히트펌프와 태양광, ESS를 결합한 저탄소 에너지 솔루션을 적용했다. 기업용 관리 플랫폼 '스마트싱스 프로'를 통해 개별 가구와 공공시설의 에너지 사용 현황을 통합 관리하는 방식이다.
삼성전자는 앞으로 국내에서도 히트펌프와 AI 기반 에너지 관리 솔루션을 결합한 사업을 확대할 계획이다. 개별 가정에는 에너지 비용 절감을 지원하고 대규모 주거단지에는 통합 관리 기술을 적용해 난방 전기화와 탄소 감축 수요에 대응한다는 구상이다.
mkyo@newspim.com