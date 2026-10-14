류경완 남해군수, 내년 국비 확보 총력…중앙부처·정치권 잇따라 방문

AI 핵심 요약beta
- 류경완 남해군수는 13일 정부·국회를 찾아 주요 사업 지원을 요청했다
- 류 군수는 대전∼남해선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 건의했다
- 농업용수로·터미널·체육시설 사업의 국비 확보 협조도 요청했다
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농어촌 기본소득 사업 기준 현실화 요청
[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 대전∼남해선의 국가철도망 구축계획 반영과 주요 현안 사업 국비 확보를 위한 경남 남해군의 발걸음이 빨리지고 있다.
14일 군에 따르면 류경완 군수는 전날 서울에서 김경수 대통령비서실 정무특별보좌관과 서천호 국회의원을 만나 남해군 주요 사업과 남해안권 공동 현안을 설명하고 정부와 국회의 지원을 요청했다.
류 군수는 김 특보와의 면담에서 제5차 국가철도망 구축계획에 대전∼남해선을 반영해 달라고 건의했다. 철도망 확충으로 지역 간 접근성을 높이고 남해안권과 지리산권의 관광 수요를 확대에 대비한 것이다.
대전∼남해선은 옥천군과 무주군, 장수군, 함양군, 산청군, 하동군, 남해군 등 7개 지방자치단체가 공동 대응하는 사업이다. 군은 철도망이 구축되면 동서 간 연계 강화와 균형발전에 도움이 될 것으로 예상했다.
농어촌 기본소득 사업의 인구수 선정 기준을 현실화하고 국비 지원 비율을 단계적으로 높여 달라는 요청도 전달했다.
서천호 의원과의 면담에서는 주요 현안 사업의 국비 확보 방안을 논의했다. 건의 사업은 내산∼갈곡∼복곡저수지 농업용수로 연결 사업, 공용터미널 이전 조성 사업, 상주체육공원과 스포츠파크 체육시설 개보수 사업 등이다.
류 군수는 이후 이광재 국회 예산결산특별위원회 위원장과 정태호 예결위 간사를 비롯해 이성권·조승환 국회의원실을 차례로 방문했다. 각 사업의 추진 필요성과 지역 파급효과를 설명하고 국가예산 확보를 위한 협조를 요청했다.
류경완 군수는 "시급한 현안 사업뿐 아니라 남해안을 중심으로 한 지역 공동 발전을 위해 중앙부처와 정치권의 협력이 필요하다"며 "필요한 국가예산을 확보할 수 있도록 사업의 필요성을 설명하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com