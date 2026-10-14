무안군, 반값여행 250팀 조기 마감…주중 관광 활기

AI 핵심 요약beta
- 무안군은 14일 ‘갯벌愛 무안 반값여행’ 신청을 조기 마감했다.
- 250여 팀이 참여했으며 인정 지출액의 50%를 상품권으로 환급했다.
- 참여자는 관광지 두 곳 이상 방문과 주중 숙박 조건을 충족했다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 무안군이 여행경비 부담을 낮추고 지역 소비를 유도하기 위해 추진한 '갯벌愛 무안 반값여행'이 모집 목표를 조기에 채우며 마감됐다.
무안군은 지난 9월 14일부터 사전 신청을 받은 '2026 갯벌愛 무안 반값여행' 사업이 250여 팀의 참여 신청을 받아 조기 마감됐다고 14일 밝혔다.
이번 사업은 무안황토갯벌랜드와 지역 관광지를 연계해 관외 방문객의 체류를 늘리고 관광 소비를 지역 상권으로 연결하기 위해 마련됐다. 참여자는 주중 1박 이상 무안에 머물면서 무안황토갯벌랜드를 포함한 관내 관광지 2곳 이상을 방문해야 한다.
지원 대상은 사전 승인을 받은 참여자로 인정 지출액의 50%를 모바일 무안사랑상품권으로 돌려받는다. 환급 한도는 2인 이상 팀 기준 1박형 최대 20만원이며 2박 이상 연박형은 최대 40만원이다.
숙박비와 음식점·카페 이용료를 비롯해 지역 특산품 구입비와 유료 체험비 등이 환급 대상이다. 여행을 마친 뒤 다음 날부터 7일 이내 영수증과 인증사진 등 증빙자료를 제출하면 군이 확인 절차를 거쳐 정산 신청 다음 달 15일 환급금을 일괄 지급한다.
군은 환급금을 지역화폐인 모바일 무안사랑상품권으로 지급해 관광객의 재방문과 추가 소비를 유도하고 소상공인과 지역 상권의 매출 증대로 이어지도록 할 방침이다.
김산 무안군수는 "이번 사업은 무안황토갯벌랜드를 거점으로 주중 숙박과 지역 소비를 연계하는 체류형 관광 모델의 가능성을 확인하는 계기가 됐다"며 "운영 결과와 실제 소비 효과를 면밀히 분석해 관광과 상권 활성화에 도움이 되는 정책을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com