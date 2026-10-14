바워스앤윌킨스, 플래그십 '800 Series Diamond D5' 공개 및 특별 청음회 진행

AI 핵심 요약beta
- 바워스앤윌킨스가 13일 서울 코엑스에서 800 Series Diamond D5를 공개했다
- 신제품은 플로어스탠딩·스탠드마운트·센터 스피커로 구성했다
- 브랜드 창립 60주년 기념 전시와 801 D5 특별 청음회를 진행했다
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10월 24일부터 Project Space Line에서 Bowers & Wilkins 60주년·JBL 80주년 기념 전시 일반 공개
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 프리미엄 오디오 브랜드 바워스앤윌킨스(Bowers & Wilkins)가 10월 13일 서울 코엑스에서 새로운 플래그십 스피커 라인업 '800 Series Diamond D5'의 국내 발표회 및 특별 청음회를 진행했다.
이번 행사는 바워스앤윌킨스 창립 60주년을 기념해 브랜드를 대표하는 최상위 스피커 라인업인 800 Series Diamond의 새로운 세대를 국내에 소개하기 위해 마련됐다.
800 Series Diamond D5는 801 D5,802 D5,803 D5,804 D5 플로어스탠딩 스피커와 스탠드마운트 모델인 805 D5로 구성된다. 홈시어터 시스템을 위한 HTM81 D5와 HTM82 D5 센터 채널 스피커도 함께 공개됐다.
라인업의 최상위 모델인 801 D5는 25mm Diamond Dome Tweeter, 150mm Continuum™ Cone FST 미드레인지, 두 개의 250mm Aerofoil™ 베이스 드라이버를 탑재한 3웨이 구조로 설계됐다.
802 D5는 801 D5의 핵심 기술을 기반으로 다양한 리스닝 환경에 대응하며, 803 D5는 Turbine Head를 적용한 모델 중 가장 컴팩트하다. 804 D5는 전통적인 플로어스탠딩 형태로, 805 D5는 시리즈 중 가장 작은 스탠드마운트 모델이다.
800 Series Diamond D5 전 모델에는 Diamond Dome Tweeter, Continuum™ Cone, Aerofoil™ Bass Cone, 강화된 Matrix™ 구조 등이 적용됐다. 모든 플로어스탠딩 및 스탠드마운트 모델에는 새로운 스페이스 프레임 브레이싱 기술이 캐비닛에 적용됐다.
행사는 코엑스 내 두 개의 컨퍼런스룸에서 전시 공간과 청음 전용 공간으로 구성됐다. 전시 공간에서는 800 Series Diamond D5와 주요 제품을 선보였으며, 브랜드 창립 60주년을 기념하는 '바워스앤윌킨스 60주년 히스토리 월'도 마련됐다.
청음 전용 공간에서는 801 D5를 활용한 특별 청음 세션이 진행됐다.
바워스앤윌킨스 관계자는 "800 Series는 오랜 시간 바워스앤윌킨스의 기술력을 상징해 온 플래그십 라인업"이라며 "새로운 800 Series Diamond D5는 브랜드가 지난 60년 동안 축적해 온 음향 기술과 엔지니어링 노하우를 집약한 제품"이라고 설명했다.
한편, 10월 24일부터 Project Space Line에서 'Sound Legends: Celebrating 80 Years of JBL and 60 Years of Bowers & Wilkins' 특별 전시가 일반 관람객에게 공개된다. 이 전시는 바워스앤윌킨스의 창립 60주년과 JBL의 창립 80주년을 기념한다.
whitss@newspim.com