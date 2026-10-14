함평 국향대전 23일 개막…신화 속 가을 유혹

AI 핵심 요약beta
- 함평군은 14일 2026 대한민국 국향대전을 개최한다고 밝혔다
- 축제는 23일부터 11월 8일까지 함평엑스포공원에서 열린다
- 신화 테마 국화 전시와 공연·체험 프로그램을 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남광주통합특별시 함평군이 신화 속 풍경을 국화로 재현한 가을 축제로 관광객 맞이에 나선다.
함평군은 14일 '2026 대한민국 국향대전'을 오는 23일부터 11월 8일까지 17일간 함평엑스포공원 일원에서 개최한다고 밝혔다. 올해 주제는 '신화의 국화동산'이다.
축제장에는 '신화의 언덕'과 '말하는 나무' '물의 여신' 등 신화 속 장면을 구현한 국화 조형물과 테마로드가 조성된다. 국화분재전시관 5곳에서는 명품 국화분재 366점과 복조작 1800점 등 다양한 작품을 선보인다.
공연도 다채롭다. 개막식에는 성리와 김정우가 무대에 오르며 폐막식에는 나태주와 진이랑이 축하공연을 펼친다. 국향 가을음악회에는 KCM·고유진·더원으로 구성된 더보컬을 비롯해 김기태와 이용·이영하밴드 등이 출연한다.
브라스밴드 거리공연과 한국 명인명무전을 비롯해 국화동화 여신옷 입기와 바나나 따기·국화공예품 만들기 등 체험 프로그램도 운영한다. 국화차 시음장도 마련해 관람객에게 풍성한 즐길 거리를 제공할 예정이다.
안전한 행사 준비와 시설 정비를 위한 공원 출입 통제도 시행한다. 축제 전인 10월 17일부터 22일까지 6일간과 종료 후인 11월 9일부터 11일까지 3일간 함평엑스포공원 출입이 제한된다. 축제 전에는 무대와 운영 부스·국화 조형물 설치 및 환경정비가 진행되며 종료 후에는 임시 시설물 철거와 공원 정비가 이뤄진다.
이남오 함평군수는 "신화 속 국화동산을 주제로 차별화된 전시와 공연·체험 프로그램을 준비했다"며 "안전하고 쾌적한 축제가 될 수 있도록 공원 출입 통제에 대한 양해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.
saasaa79@newspim.com