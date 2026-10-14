금품 노리고 일면식 없는 70대 살해 20대 남성 구속 송치

AI 핵심 요약beta
- 경찰은 14일 20대 남성을 강도살인 혐의로 송치했다
- 오씨는 3일 70대 남성을 따라가 목 졸라 살해했다
- 오씨는 금품 927만원을 빼앗고 카드로 492만원 결제했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 일면식 없는 70대 남성을 주거지까지 쫓아가 살해하고 금품을 빼앗 혐의를 받는 20대 남성이 구속 상태로 공소청에 넘겨졌다.
14일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 20대 남성 오모 씨를 강도살인·사기·여신전문금융업법 위반 혐의로 서울북부지방공소청에 송치했다.
오씨는 지난 3일 오후 11시쯤 서울 강북구 번동에서 일면식 없는 70대 남성 A씨의 집까지 따라가 목을 졸라 숨지게 한 혐의를 받는다.
오씨는 당초 경찰 조사에서 "피해자와 길에서 어깨가 부딪혀 항의하러 찾아가 우발적으로 범행했다"는 취지로 진술했지만, 수사 결과 관련 증거는 확인되지 않았다.
오씨는 범행 직후 피해자의 신용카드를 가지고 나와 492만원 상당 금액을 결제한 것으로 조사됐다. 또한 신용카드 사용뿐만 아니라 피해자의 휴대전화, 금반지까지 챙겨 총 927만원 상당 금품을 빼앗은 것으로 조사됐다. 이에 경찰은 오씨의 혐의를 살인에서 강도살인으로 변경했다.
법원은 지난 7일 증거인멸과 도주 우려가 있다며 오씨에 대해 구속영장을 발부했다.
yuniya@newspim.com