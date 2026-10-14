인천시, 19~28일 버스전용차로 위반 집중 단속

AI 핵심 요약beta
- 인천시는 14일 버스전용차로 위반 차량 집중단속을 발표했다
- 단속은 19일부터 28일까지 주말을 제외한 8일간 진행한다
- 시는 위반 잦은 구간과 민원 지역에서 단속·홍보를 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 버스전용차로 통행 위반 차량에 대한 집중 단속에 나선다.
인천시는 오는 19일부터 28일까지 주말을 제외한 8일간 버스전용차로 위반 차량을 집중 단속한다고 14일 밝혔다.
시는 위반이 잦은 주요 구간과 상습 민원 발생 지역을 중심으로 단속 인력을 집중 투입할 계획이다. 단속과 함께 지하철역 주변과 대형 쇼핑센터, 버스터미널, 전통시장 등 차량 통행이 많은 곳에서 현장 홍보도 진행한다.
버스전용차로는 버스의 원활한 운행을 보장해 대중교통 이용을 늘리고 도심 교통 혼잡을 줄이기 위한 교통 체계로 통행이 허용되지 않은 차량은 잠시 진입하거나 통행하더라도 단속 대상이 될 수 있다.
시는 이번 단속을 통해 버스전용차로의 기능을 회복하고 대중교통 이용 편의를 높인다는 방침이다.
한창현 인천시 택시운수과장은 "버스전용차로는 시민들이 보다 빠르고 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 하기 위한 교통체계"라며 "위반이 많은 구간과 민원 발생 지역을 중심으로 단속을 강화할 예정"이라고 말했다.
hjk01@newspim.com