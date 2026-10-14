광주도시철도 2호선 전동차 첫 반입…내년 시운전

AI 핵심 요약beta
- 광주시는 14일 도시철도 2호선 1단계 전동차를 처음 입고했다.
- 전동차 17편성은 11월까지 순차 반입돼 시설물 연계시험을 진행한다.
- 광주시는 내년 본선 시운전을 거쳐 2028년 12월 개통을 목표로 했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주도시철도 2호선 1단계 전동차가 14일 처음으로 차량기지에 입고됐다.
전남광주특별시는 오는 11월까지 전동차 17편성(34량)을 순차적으로 반입할 예정이라고 밝혔다.
전동차는 지난 2025년 4월 충북 오창공장에서 제작에 착수해 올해 8월 완료했으며 경북 경산시험선에서 주행 및 성능 시험을 거쳐 차량기지로 반입하게 된다.
전기·신호·통신 등 각 분야 시설물과 연계시험을 거쳐 시스템의 정상 작동 여부와 상호 연계성을 확인한다.
내년부터는 본선 시운전에 들어간다. 본선 약 17㎞ 구간을 주행하며 전기·신호·통신·궤도 등 각종 철도시설물과의 연계성 및 주행 안전성을 종합적으로 점검할 예정이다.
1단계 개통 시점은 2028년 12월이 목표다.
2호선 1~2단계 전동차 및 검수설비 제작·구매 사업은 총 917억6600만원 규모로, 우진산전이 전동차 33편성과 검수설비 88종을 제작·납품한다.
전동차는 1단계 17편성과 2단계 16편성으로 나눠 제작하며, 한국철도차량엔지니어링이 제작감독을 맡고 있다.
bless4ya@newspim.com