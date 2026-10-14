신안군 흑산도 작은 섬 7곳에 공영화물선 뜬다

AI 핵심 요약beta
- 신안군은 14일 흑산도 인근 7개 섬에 공영화물선을 투입했다
- 228t급 화물선이 생필품·수산물·쓰레기 운송을 정기 지원한다
- 주민 차량 운임을 2000원으로 낮춰 섬 생활 부담을 완화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전광주통합특별시 신안군 흑산도 주변 작은 섬 7곳에 공영화물선이 정기 투입되면서 생필품 수급과 수산물 운송난에 숨통이 트일 전망이다.
신안군은 오는 15일부터 228t급 공영화물선을 투입해 흑산도 인근 섬을 정기 운항한다고 14일 밝혔다.
그동안 흑산도 주변 섬들은 운송 물량이 적고 육지와 멀리 떨어져 있어 민간 화물선의 부정기 운항에 의존해 왔다. 물량이 없으면 2~3개월간 선박이 들어오지 않는 경우도 있어 생필품과 LPG 가스는 물론 건축자재 확보에도 어려움을 겪었다.
수산물 택배 발송이 지연돼 주민 소득에 영향을 미쳤고 홍도 등 관광지에서는 생활쓰레기 반출이 늦어지면서 악취와 쓰레기 적체 문제도 발생했다.
이에 신안군은 중형 승용차 17대를 실을 수 있는 공영화물선을 예리항에 배치하고 7개 섬을 정기적으로 연결한다. 대둔도와 다물도는 주 3회 운항하며 홍도와 영산도·장도·하태도·상태도는 주 1회 운항할 예정이다.
주민들의 운임 부담도 대폭 낮춘다. 신안군민은 중형 승용차와 1t 이하 화물차를 2000원에 실을 수 있다. 민간 선사를 이용할 때 수십만원에 달하던 차량 운송비를 크게 줄인 것이다.
주민들은 화물선의 정기 운항이 섬 생활의 불편을 해소할 실질적인 변화라며 환영했다.
김태성 신안군수는 "흑산면 주민들은 대한민국 최서남단 국토 외곽의 섬을 지키는 위대한 분들"이라며 "먼 섬 주민들의 이동권과 복지를 강화하고 민간 선사의 경영 악화에 따른 쾌속선 감척·운항 문제도 중앙정부에 지속적으로 건의해 정주 여건을 개선하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com